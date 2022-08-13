نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة أبشر لخدمات المرور Absher في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة عن إمكانية الاستعلام عن جميع مخالفات المرور عن طريق منصة أبشر عبر الإنترنت، وذلك لتوفير الكثير من الوقت والمجهود على مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب على أي فرد ارتكب مخالفة مرورية أن يتجه إلى منصة أبشر للاستعلام عن هذه المخالفة ودفع الغرامة المالية الموجهة إليه وإلا تعرض للمسألة القانونية، لذلك يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية والشروط المحددة داخل منصة أبشر، وهنا سوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن المخالفة المرورية لعام 1444.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

يتم دفع غرامة مالية على الشخص إذا ارتكب مخالفة مرورية، وقد تصل هذه العقوبة إلى السجن أحيانا، لذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر وهذه الخطوات هي:

أولا قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بخدمات المرور من خلال منصة أبشر

بعد ذلك قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية واختر خانة الاستعلام عن مخالفات المرور.

ثم قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية الخاصة بك وكلمة السر، وقم بالضغط على مربع عرض المخالفة.

في النهاية سوف يتم عرض أمامك المخالفة المرورية التي ارتكبتها، وقيمة الغرامة المالية التي وقعت عليك نتيجة ارتكابك لهذه المخالفة.

الاعتراض على المخالفة المرورية 1444



يمكن لأي فرد ثبت له ارتكاب مخالفة مرورية أن يعترض على هذه المخالفة وإعفائه من الغرامة المالية ويتم ذلك بشروط محددة، وهذه الشروط تتخلص في: