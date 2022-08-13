ماهو موعد التسجيل في برامج الدبلوم فى جامعة الامام محمد بن سعود الأسلامية

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عمر شويل - جدة أعلنت جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ، أمس ، باسم كلية العلوم التطبيقية ، فتح باب التسجيل في دورات الدبلوم المدفوعة للطلبة والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1444 هـ بالرياض. كما كشفت الجامعة عن شروط القبول للوثائق المطلوبة. كشفت أمس عن دورات الدبلوم التي يمكنها الاختيار من بينها من خلال جامعة الامام محمد بن سعود

التسجيل بدبلومة جامعة الإمام محمد بن سعود

يمكن لجميع الطلاب والطالبات التقديم في الجامعة لأول مرة.كما توفر الجامعة إمكانية إعادة التسجيل. مما يمنحهم الفرصة للتسجيل والتقديم. يجب عليك أولاً الذهاب إلى المنصة الاليكترونيه للقبول بجامعة الإمام محمد بن سعود. و أدخل كل البيانات المطلوبة بما في ذلك:

أدخل رمز التحقق وتأكد من صحته.

ثم انقر فوق التالي.

قم بتأكيد البيانات المدخلة وانقر فوق التالي.

اكتب الرغبات بناءً على أولويات الطالب الجديد.

أدخل رقم الهوية.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق إرسال لتطبيق للانضمام.

شروط القبول الخاصة بجامعة الامام محمد بن سعود

تحدد جامعة الإمام محمد بن مسعود عددًا من شروط القبول لطلابها:

يلزم على جميع الطلاب المتقدمين ان يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او عمل معادلة داخل مؤسسة بحوث جامعية.

ويجب أن يكون كل من الطلاب والطالبات حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها داخل المملكة وخارجها.

وفى حالة الحصول على الشهادة من خارج المملكة يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة وما يعادلها من وزارة التربية والتعليم السعودية.

ولايمكن أن تتجاوز هذه الفترة 5 سنوات بعد التخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ينبغى أن يكون المسجلين المقبولين في الجامعة على حسن السيرة والسلوك.

لابد أن يكون المتقدمون بصحة جيدة ويجب على الطلاب اجتياز اى اختبار أو مقابلة شخصية تطلبها الكلية حتى يتسنى له القبول .

ما هي دورات الدبلوم المتاحة

حددت جامعة الإمام محمد بن سعود برنامج الدبلوم لكل من الرجال والنساء وهى:

دبلوم إدارة الأعمال.

دبلوم في الأمن السيبراني.

دبلوم عبر الإنترنت.

دبلوم في البرمجة.

الموعد الذي تبدأ فيه الجامعة استقبال الطلبات

حددت الجامعة موعد التقديم لدورة الدبلوم للطلاب. على أن يبدأ التقديم من يوم الخميس وهو الثالث عشر من شهر التقويم الهجري 1444 الموافق لـ الحادي عشر من أغسطس 2022 . والتطبيق مفتوح وينتهي يوم الاثنين 17 محرم 1444 هجرى الموافق 15 أغسطس 2022 ميلادى.