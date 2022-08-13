نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الصك العقاري ناجز وطريقة الاستعلام عن الصك المفقود عبر بوابة najiz.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك عزيزي المواطن أن تستعلم عن الصكوك العقارية التي تؤكد ملكية المواطنين في المملكة العربية السعودية، فقد أتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن الصك العقاري ناجز الذي تقدم العديد من التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي جعلت المواطن السعودي يستفيد منها في عدة أمور، مثل الإقرارات والوكالات، خدمة العقارات التي جعلتك تتحقق من الملكية العقارية، كما يمكن استخراج الهوية العقارية كل هذا عبر منصة ناجز.

الاستعلام عن الصك العقاري ناجز

سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن الصك العقاري، من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للمملكة العربية السعودية التي يهتم بها الشعب السعودي، وتتم خطوات الاستعلام بالطريقة التالية:

قم بفتح الموقع الرسمي لبوابة ناجز.

بعد ذلك سجل الدخول إلى البوابة الإلكترونية ناجز التابعة إلى وزارة العدل السعودية.

ثم انتقل إلى حقل تسجيل البيانات المقسم إلى خانات حسب البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم باختيار خدمة الاستعلام عن الصك العقاري.

ثم سجل البيانات المطلوبة منك، مثل رمز التحقق وستحصل عليه من خلال رسالة

بعد ذلك نصية سوف تصل على جوالك، ثم أكتب التاريخ والرقم الخاص بالصك.

ثم قم بالدخول على أيقونة استعلام.

أخيرًا سوف يظهر أمامك على الشاشة نوع الصك ومساحة العقار، حالة الصك،

علاوة على ذلك عنوان المكان الذي يقع فيه العقار، القطعة ورقم المخطط.

عنوان المكان الذي يقع فيه العقار، القطعة ورقم المخطط. بعد ذلك اختيار طباعة الصك.

طريقة الاستعلام عن الصك المفقود

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى فقد صك عقاري يخص الورثة، ولكن خصصت وزارة العدل موقع للاستعلام يسهل على المواطنين استخراج بدل فاقد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة ناجز التابعة إلى وزارة العدل.

بعد ذلك سجل الدخول إلى موقع وزارة العدل.

ثم أدخل إلى حقل الاستعلام عن حالة الطلب.

بعد ذلك حدد نوع الهوية هل أنت من الوافدين المقيمين في السعودية، أو من المواطنين السعودية.

ثم أدخل رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.

بعد ذلك سجل رقم الطلب الذي استلمته عند التقديم.

ثم قم باختيار أيقونة الاستعلام.

في خلال دقائق ستظهر لك كل المعلومات الخاصة بالصك الذي تبحث عنه.

من خلال مقال الاستعلام عن الصك العقاري ناجز نكون قد تعرفنا على جميع تفاصيل الاستعلام عن الصكوك حتى إذا كان هذا الصك العقاري مفقود، فما عليك إلا اتباع هذه الخطوات، وتنفيذ التعليمات المطلوبة منك عبر النظام، وستحصل على كافة المعلومات المراد معرفتها.