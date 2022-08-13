نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وشروط الحصول عليها عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، يعتبر الاستعلام عن تأشيرة السعودية بواسطة رقم الجواز من أهم الخدمات التي تقدمها منصة تأشيرات المستحدثة من قبل وزارة الخارجية السعودية بهدف تسهيل الخدمات المقدمة لمواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، وفيما يلي عرض تفصيل لكيفية الاستعلام عن تأشيرات السعودية الجديدة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

تتيح منصة تأشيرات العديد من الخدمات الإلكترونية ومن بينها الاستعلام عن تأشيرة السعودية لتمكين الشخص من إنجاز المهام والحصول على الخدمات إلكترونياً بدون الحاجة لزيارة الهيئة الحكومية، حيث:

ترتفع معدلات البحث عن خطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم الجوال في مواسم الحج والعمرة.

أتاحت وزارة الخارجية السعودية الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز عبر منصة تأشيرات الإلكترونية التي أطلقت بديلاً عن منصة إنجاز.

يتمكن مواطني ومقيمي المملكة من الاستعلام عن التأشيرة ومعرفة مدة صلاحيتها والاستفادة من خدمات تمديد وتجديد التأشيرات.

خطوات الاستعلام عن تاشيرة السعودية الالكترونية عبر منصة التاشيرات

يمكن للفرد أو الشركة أو المؤسسة الاستعلام عن تأشيرة المملكة برقم جواز ساري المفعول بخطوات سهلة وبسيطة عن طريق:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة تأشيرات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار خيار الاستعلام عن تأشير برقم الجواز والضغط عليها.

ثم يتم إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تتمثل في: رقم الجواز، رقم الطلب.

بعد ذلك يتم إدخال الرمز المرئي الظاهر.

ثم يتم اختيار على زر استعلام.

شروط الحصول على تأشيرة من وزارة الخارجية السعودية

وضعت بعض الشروط من قبل وزارة الخارجية السعودية التي لابد من توافرها والالتزام بها للحصول على تأشيرة سفر للمملكة، وتتمثل أهم هذه الشروط في:

ألا تقل مدة جواز السفر عن ستة أشهر.

كما يجب ان يتوافر جواز السفر على صفحتين خاليتين.

أيضا يتم تصوير البيانات المتواجدة في جواز السفر بما فيها التأشيرات السابقة.

كما يتم طلب تأشيرة عبر موقع الوزارة وإدراج البيانات الشخصية بدقة في نموذج طلب التأشيرة.

علاوة على ذلك يتم دفع كافة الرسوم المطلوبة لاستعمال الوصل ورقم الطلب للاستعلام عن التأشيرة بعد تقديم الطلب.

ختاماً نختتم مقالنا عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، حيث سهلت وزارة الخارجية من الحصول عليها عبر موقع تأشيرات.