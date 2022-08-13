نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أسماء المرشحين مبدئيا لشغل 11547 وظيفة تعليمية عبر نظام جدارة الإليكتروني.. وتعرف على مسوغات واشتراطات التعيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد نظام جدارة الإليكتروني إقبال كبيرا من المواطنين المقدمين لشغل وظائف الحكومية المعلن عنها بالمملكة، وآخرها وظائف وزارة التعليم بالمملكة والتي أعلنت عن وظائف شاغرة لشغل عدد 11547 وظيفة تعليمية بالإدارات المختلفة بالمملكة، حيث أعلن نظام جدارة الإليكتروني عن نتائج الترشيح المبدئي للمقدمين لشغل وظائف التعليم بالمملكة العربية السعودية.

فقد دعت وزارة التعليم السعودية، المرشحين مبدئيا لشغل وظائف 11547 وظيفة تعليمية، للعام الدراسي 1444 هـ، حيث يتيح نظام جدارة إعلان نتائج الوظائف التعليمية منذ اليوم عبر منصة مسار، وللاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية من خلال منصة مسار يرجى اتباع الخطوات التالية:-

الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية بمنصة مسار عبر نظام جدارة

يتم تسجيل الدخول إلى موقع جدارة من خلال حساب النفاذ الوطني.

ثم الانتقال إلى منصة مسار لتسجيل الدخول.

ثم الدخول على الوظائف التعليمية.

ثم الاستعلام عن نتائج الوظائف التي سبق التقديم إليها.

ثم عليك استكمال إجراءات ومسوغات التعيين في حالة ظهور الاسم من بين المرشحين.

وسيتم إخطار المرشحين والمرشحات من خلال رسالة عبر الهواتف الجوالة.

وفي وقت سابق كانت قد حددت الوزارة معايير المفاضلة الرئيسة لشغل الوظائف المعلنة، وهي أقدمية التخرج والمعدل التراكمي الجامعي، بالإضافة إلى درجات اختبار الرخصة المهنية بالاختبار التربوي العام.

اشتراطات ومسوغات شغل الوظائف التعليمية

فقد أكدت وزارة التعليم إن إعلان النتائج هو تمهيدا لاختيار المرشحين نهائيا، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات ومسوغات الاجتياز، وحددتها الوزارة في عدة مراحل وهي كالتالي:-

أولا اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الفحص الطبي بإدارة التعليم.

كما يشترط استيفاء كافة الاشتراطات والأوراق خلال الفترة من 16 إلى 27 محرم 1444 هـ.

وبعد اجتياز كافة الاشتراطات يتم إشعار المرشحين بالترشيح النهائي لشغل الوظائف من خلال رسالة على الهواتف الجوالة.

وقد كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم لشغل عدد 11547 وظيفة تعليمية بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر نظام جدارة الإليكتروني، واستمر التقديم حتى يوم الأحد الماضي الموافق 9 محرم – 7 أغسطس 2022.