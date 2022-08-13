اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1444 eservices.masar.sa عبر جدارة

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عمر شويل - جدة اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1444 أعلنت المديرية العامة للتعليم عن معدل نجاح المتقدمين الناجحين لوظائف المبتدئين في المملكة العربية السعودية، من الذكور والإناث. كما كشفت عن إرسال 11547 طلباً إلى المركز الأكاديمي. أكدت المديرية العامة للتعليم على ضرورة استكمال الإجراءات الإدارية في إجراءات التعيين، بل وزودت رابطًا لعرض النتائج بدرجات رقمية باستخدام نظام التقديم عبر الإنترنت.

اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1444

أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية طلب أسماء المرشحات من خلال نظام جدارا الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام جدارة

أضف رقم الهوبة القومي.

أدخل كلمة المرور.

تحديد الجنس.

الصق الرمز الخاص بالتحقق المرئي.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

ثم قم بتشغيل خطوات الاستعلام لعرض نتيجة التصفية.

شروط القبول في الوظائف التعليمية 1444

تم تحديد مجموعة شروط للقبول في الوظائف التعليمية للعام 1444 هـ ، وفيما يلي أهم هذه الشروط:

النجاح في عمل مقابلة شخصية

الفحص الطبي المعتمد من وزارة التربية والتعليم في مكان العمل.

يتم استيفاء جميع المتطلبات في الفترة من 16 شهر محرم عام 1444 هـ وذلك حتي يوم 1444/01/27

أن يكون الشخص المتتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

تحميل المستندات والأوراق اللازمة يوم المباراة.

شروط القبول في وظائف التدريس في المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية وزارة التربية والتعليم بجامعة الملك سعود هي المكان الأول حيث يمكنك العثور على جميع المعلومات حول ما يجري في هذا المجال سيكون هذا الموقع نقطة دخول لأي مرشح مهتم بمهنة كمعلم ومعلم في المؤسسات التعليمية.

المستندات المطلوبة من المرشحات للمطابقة في الوظائف التعليمية

وصف نظام الجدارة: المستندات المطلوبة، والتي ترد قائمة أدناه، للمرشحين في إطار تطبيق المطابقة التقليدي وتتوافق المستندات المطلوبة مع الوظيفة التي تم تعيينها للمرشحين وقت القبو. يخضعون للودائع التي قدمها المرشحون يمكن إصدار الوثيقة بشكل فردي أو في مجموعات متباينة. تخضع الملفات لاستطلاعات خاصة للتحقق من دقة المعلومات الواردة في الملفات.