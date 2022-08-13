نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات اكسترا بالسعودية على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إكسترا العالمية خصم إضافي بقيمة 10% على الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية ويمكنك إستخدام كود class10 للحصول على الخصم كما تقدم شركة إكسترا الكثير من العروض والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وجميع مستلزمات السفر. عروض شركة اكسترا على الأجهزة الكهربائية المنزلية متوفر صانعة إيسبريسو مقدمة من كلاس برو 20 بار بسعة 2.7 لتر بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

متاح براد مياه مقدم من أس كي ماجيك حار وبارد متوفر بلون ذهبي بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1359 ريال سعودي.

خصم كبير على ثلاجة مقدمة من كلاس برو بحجم 6.2 قدم باب واحد متوفرة باللون الأبيض بسعر 949 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي. يوجد غسالة مقدمة من كاندي حوضين بسعة 13 كيلو متوفرة بلون أبيض في رمادي بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.

متاح ثلاجة مقدمة من كلاس برو باب واحد يحجم 1.6 قدم إستيل بسعر 549 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.

متوفر عجانة مقدمة من كلاس برو بقوة 1000 وات متوفرة باللون ذهبي في فضي بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 999 ريال سعودي.

يوجد قلاية صحية مقدمة من برنسيس بسعة 4.5 لتر وبقوة 1500 وات إستيل متوفرة باللون الأسود بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 569 ريال سعودي. خصم كبير على موقد غاز مقدم من لاجيرمانيا فوتورا مقاس 80× 50 سم 5 شعلات غاز بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 3599 ريال سعودي.

تخفيض كبير غسالة مقدمة من كاندي تعبئة علوية بحجم 10 كيلو متوفرة باللون الفضي بسعر 1649 ريال سعودي بدلا من 2529 ريال سعودي. متاح غسالة مقدمة من كاندي تعبئة أمامية سعة غسيل 9 كيلو سعة التجفيف 6 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الفحمي بسعر 2299 ريال سعودي بدلا من 3399 ريال سعودي.

متوفر مكنسة كهربائية مقدمة من كلاس برو لاسلكية بقوة 21.6 فولت متوفرة باللون الذهبي بسعر 429 ريال سعودي بدلا من 559 ريال سعودي. تخفيض على مكنسة ذكية مقدمة من كيفول أي 20 بقوة شفط 2000 بي أي نحيفة بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 1099 ريال سعودي.

خصم على ثلاجة مقدمة من كلاس برو بحجم 6.2 قدم باب واحد فضي بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

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