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عمر شويل - جدة التسجيل الالكتروني فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ومواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 14444 وكيفية الاستعلام عن موعد اختبار رخصة المعملين المهنية 2022 حيث تعد تلك الرخصة مهمه جدا وتثبت ان حمالها مهيأ لمزاولة مهنة التعليم فى السعودية وأيضا فى حالة عدم التقديم على اختبار الرخصة المهنية للمعملين لا يمكن مزاولة مهنة التعليم والتدريس الا بعد التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية والنجاح فى اختبارات الرخصة المهنية التي تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب وتهدف الى قياس مستوى المعلمين العلمي والمعرفي فى المواد العلمية التي يقومون على تدريسها للطلاب لذا تعد شرط أساسي ان يكون المعلم اجتاز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 وكذلك الاستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين. التسجيل الالكتروني فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 أولا يجب الدخول على رابط نظام الرخص المهنية.

ثم النقر على خيار الدخول على عبر حساب المعلم فى النفاذ الوطني الموحد.

وبعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب المعلم فى منصة ابشر.

بعد ذلك ادخال رمز التحقق المرئي.

ثم النقر على خيار تسجيل الدخول.

ايضا ستصلك رسالة نصية على رقم الجوال المسجل فى ابشر بها رمز يجب إدخاله بالمكان المخصص لذلك.

بعد ذلك الدخول على ملفك الشخصي فى رابط موقع الرخصة المهنية.

ثم الضغط على خيار الاختبارات.

ايضا الضغط على خيار سجل الان.

وبعد ذلك الدخول على ملف المستخدم الشخصي فى المركز الوطني قياس.

والضغط على خيار تسجيل الدخول ثم الضغط على خيار تعديل وبعد ذلك خيار أوافق.

ثم ادخال البيانات المطلوبة والضغط على خيار التالي وذلك من اجل حجز موعد ومكان اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

ايضا يجب تحديد المدينة الأقرب لمكان اختبار الرخصة المهنية وتحديد مكان الاختبار ثم تحديد فترة الاختبار اذا كانت فترة صباحية او مسائية.

وبعد ذلك الضغط على خيار التالي ثم خيار الموافقة على تسجيل موعد الاختبار أعلاه.

ثم تحديد طريقة سداد رسوم اختبار الرخصة المهنية سواء كان عن طريق الدفع فى نظام سداد او ببطاقة الائتمان او من خلال بطاقة مدي.

بعد تحديد طريقة الدفع يجب الاحتفاظ بتفاصيل الاختبار مثل: أولا نوع الامتحان. ثم التخصص. ايضا الوقت والتاريخ. كذلك حالة التسجيل. ورقم المقعد ومقر اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 14444 موعد الاختبار التربوي فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين سيكون بداية من يوم 11 نوفمبر 2022 الموافق هجريا 17 ربيع الثاني 1444.

موعد اختبار التخصصات فى اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين ستكون يوم 21 يناير 2023 الموافق هجريا 28 جمادى الآخر 1443.

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