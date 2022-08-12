نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة أحلامك بالتقسيط على دفعات ميسرة بدون كفيل وبإجراءات سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة أحلامك بالتقسيط على دفعات بدون كفيل، برنامج لتمويل السيارات يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام من خلال شروط سهلة وميسرة وإجراءات سريعة وفورية ، يعتبر هذا البرنامج واحد من أهم البرامج التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة تساعد طالب التمويل علي تملك سيارة أحلامك وتقسيط المبلغ علي دفعات . برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ تمويل السيارات علي دفعات شهرية ميسرة.

برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل متوفر بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة.

فترة سداد مبلغ تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

تتيح شركة مرابحة مرنة للتمويل لطالب التمويل إمكانية شراء سيارة الأحلام من جميع الوكالات والمعارض داخل أراضي المملكة العربية السعودية. ما هى شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل ؟ حددت شركة مرابحة مرنة للتمويل بعض الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل.

يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي هو 3000 ريال سعودي لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 6000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي هو شهر واحد لاستكمال جميع إجراءات طلب التمويل.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 12 شهر.

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