نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 “منصة مسار” خطوات الاستعلام والمستندات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية التي يبحث عنها عدد كبير من المتطلعون في المملكة العربية السُّعُودية حيث تم تخصيص رابط الذي يحتوي على أسماء المرشحين ١٤٤٤ه‍، وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم السُّعُودية بالإعلان عن نتائج الترشيح في هذه الوظيفة، وللحصول علي النتائج الوظيفية وأيضاً لاستكمال جميع الإجراءات الباقية حتي يتم اكتمال القبول النهائي في الوظيفة التعليمية، سوف نتعرف إلي طريقة الاستعلام عن أسماء المرشحين بواسطة منصة جدارة.

جدارة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية

قامت وزارة التعليم السُّعُودية في يوم الخميس الذي يوافق ١١ من شهر أغسطس بالإعلان عن جدارة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية للجنسين، وقد أعلنت أيضاً وزارة التعليم بأن المرشحين يمكنهم الاستعلام عن الأسماء بواسطة موقع جدارة الإلكتروني منصة مسار، وقد قامت وزارة بدعوة الجميع إلى استكمال باقي المسوغات والاشتراطات لشغل الوظيفة، وذلك قد يكون حَسَبَ جميع الإجراءات المعتمدة من إدارة التعليم، وبعد أن قاموا المرشحين بعمليات الاجتياز سوف يتم الإشعار بالترشيح النهائي.

كيفية الاستعلام عن نتائج أسماء المرشحين في الوظيفة التعليمية

لكي نتعرف إلى طريقة الاستعلام تابع التالي:

في البداية يتم زيارة الرابط جدارة منصة مسار.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة رَقَم الهُوِيَّة ويتم إدخال الرَّقَم الهُوِيَّة الوطنية.

ثم يتم إدخال كلمة السر المخصصة لك.

وبعد ذلك يتم تحديد جنسية المتقدم.

الآن نقوم بتعبئة خانة رمز التحقق المرئي.

في النهاية نقوم بالضغط على أيقونة الدخول وبعد هذه الخطوات يتم ظهور لك نتيجة الترشيح.

شروط القبول في المسابقة التعليمية

وفي هذه الفَقَرة سوف نوضح لكم عدة شروط يجب إتباعها لكي نتعرف إليها للحصول علي الوظائف، وهي كالتالي:

يجب أن يتم اجتياز المتقدم في المقابلة الشخصية.

أن يتم اجتياز المتقدم في الكشف الطبي لدي الإدارة التعليمية.

يجب أن يتم استيفاء جميع المتطلبات من فترة ١٦/١/١٤٤٤ه‍، إلى فترة ٢٧/١/١٤٤٤ه‍.

يجب أن تكون جنسية المتقدم سُعُودية.

أن يتم تحضير جميع المستندات المطلوبة لهذه الوظيفة.

المستندات المطلوبة لوظائف جدارة