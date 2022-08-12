نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا 1444 “شروط العمل” وشروط الاستقدام منصة مساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا هذا الموضوع الذي يعد من الموضوعات التي تشغل عدد كبير من الأشخاص، حقق أكبر نسبة بحث ممكنة من جميع المواطنين السعوديين الذين لديهم رغبة في استجلاب بعض العاملين من دولة اندونيسيا، وذلك بعد الاتفاقية التي وضعتها وزارة موارد التنمية البشرية الاجتماعية، حيث قد تمت الموافقة على عودة استقدام العمالة من دولة اندونيسيا، وذلك بعد أن تم توقف هذا الأمر لمدة خمس سنوات متتالية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد تم الإعلان عن عدد من الشروط التي يجب إتباعها التي سوف نتعرف إليها كما سنوضح كيفية التقديم بواسطة الموقع الإلكتروني على منصة مساند.

العمالة المنزلية بالمملكة شروط العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن شروط عمل العمالة الأندونيسية كالتالي:

سن العامل لا يقل عن 24 عام، ويزيد وفقًا لنوع العمل.

إحضار التعليمي، ومن الضروري أن يكون مترجم.

تقديم طلب تشغيل.

علي العامل أن يقوم بدفع قيمة التأشيرة كاملة.

تقديم نسخة من جواز السفر، وبطاقة الإقامة علي ان تكون سارية.

استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا

قام مشرف وزير الموارد البشرية الاجتماعية بالتوقيع مع أشهر جزيرة وهي جزيرة بالي الأندونيسية، وهذا التوقيع الذي يشمل عودة بعض العمالة، استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا إلى المملكة العربية السُّعُودية، حيث أن قد يتم نشر جميع الشروط على منصة مساند وفق الكثير من المعايير التي تحتوي على حقوق مالك العمل وأيضاً العامل.

شروط استقدام العمالة الأندونيسية

قامت وزارة الموارد البشرية الاجتماعية بالإعلان عن الاتفاق الذي كان بين المملكة العربية السُّعُودية ودولة اندونيسيا في يوم ١١ من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٢ الموافق ١٣ محرم عام 1444، عودة بعض العمالة إلى المملكة العربية السُّعُودية في مختلف المجالات، وهذه الاتفاقية سارية حتى موعد توقيعها، ولمن يرغب في استدعاء العمالة يتم التقديم عبر المواقع الإلكترونية ويتم إتباع الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية الاجتماعية، وهي كالتالي: