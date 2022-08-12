نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الدراسة 1444 لكلاً من الإداريين والمعلمين والطلاب حسب التقويم الدراسي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عودة الدراسة 1444 يبحث جميع المعلمين والمعلمات والطلاب بالمملكة العربية السعودية عن موعد بدء الدراسة في السعودية العام الجديد حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ أيام قليلة عن الموعد الرسمي والصحيح لبداية العام الدراسي لكلا من المعلمين والاداريين وأيضا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وهو ما نوفرة لكم بشكل تفصيلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

موعد عودة الدراسة 1444 التقويم الدراسي

من المقرر بشكل رسمي ان تبدا الدراسة في المملكة العربية السعودية بداية من شهر صفر 1444 وهو موافق يوم 28 أغسطس 2022 من الشهر الجاري وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد الفصول الدراسية ومدة كل فصل وأيضا كافة الاجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها الطلاب والمعلمين خلال كل فصل دراسي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم بان عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول ستكون 13 أسبوع وكذلك عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الثالث، وان عدد أيام الدراسة الفعلية التي سوف يدرس فيها الطالب طوال العام بعد حذف أيام الاجازات الرسمية وغيرها سيكون 185 يوم دراسي وعدد الاجازات طوال العام الدراسي الجديد 1444 سيكون 10 اجازات متمثلة في 56 يوم إجازة.

التقويم الدراسي الجديد لعام 1444

من المقرر ان تبدا الدراسة بداية من يوم 28 أغسطس من الشهر الجاري وتنتهي في يوم 24 نوفمبر 2022 وتبدا المرحلة الثانية وهي الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم 18 ديسمبر 2022 وينتهي الفصل الدراسي الثاني في يوم 2 مارس 2023 ويبدا بعد ذلك الفصل الدراسي الثالث بعدها بـ 10 أيام إجازة فقط وبالتالي سيبدأ الفصل الدراسي الثالث في يوم 12 مارس 2023.

يشهد الفصل الدراسي الأول عدة اجازت مختلفة ابرزها إجازة اليوم الوطني التي تكون عبارة عن يومين وهي يوم 21 و 22 من شهر سبتمبر المقبل، والاجازة الثانية وهي اجازات نهاية الأسبوع المطولة وستكون مرتين مرة في شهر 10 والأخرى في شهر 11 ثم يأتي بعدها إجازة الترم الاولي، وأيضا بالنسبة للفصل الدراسي الثاني يحتوي علي العديد من الاجازات الرسمية وهي إجازة يوم التأسيس واجازات نهاية الأسبوع المطولة، والفصل الدراسي الثالث يحتوي علي إجازة عيد الفطر ثم إجازة نهاية الأسبوع المطولة وبعدها إجازة نهاية العام الدراسي.