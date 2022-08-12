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عمر شويل - جدة شروط الاستقدام من اندونيسيا للسعودية 2022 ، شروط الاستقدام من إندونيسيا إلى المملكة العربية السعودية 1444 حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروط استقدام العمال من إندونيسيا بعد توقيع اتفاقية القناة الواحدة لإعادة فتح التوظيف. سنراجع عبر موقع ثقفني شروط التوظيف وكيفية التسجيل للتوظيف.

استقدام العمالة في السعودية

أطلقت وزارة العمل السعودية خدمة استقدام العمالة في المملكة ، حيث يمكن الاستقدام من خلال منصة مساند الإلكترونية بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من خلال توقيع عقد من ثلاث نسخ توزع على المواطن المستقدم العمالة. ونسخة لمكتب الاستقدام.

شروط الاستقدام من اندونيسيا للسعودية



وضعت وزارة العمل السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا ، وفيما يلي أبرز تلك الشروط:

يجب أن تكون المهن المطلوبة من نفس جنس المتقدم ، باستثناء طلب سائق أنثى.

دفع رسوم التأشيرة 2157 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عامًا.

أن يكون لدى مقدم الطلب حساب على منصة أبشر.

لا يترتب على ذلك أي مخالفات على طالب الاستقدام.

إذا كان مقدم الطلب مقيمًا ، فيجب استيفاء ما يلي:

أن تكون موظفًا أو مستثمرًا.

لا يوجد ازدواجية في المهنة المطلوبة.

تقديم ما يثبت إيصال الراتب بشرط ألا يقل الراتب عن 5000 ريال شهريًا.

ثم تقديم كشف حساب بنكي يتضمن مبلغ 35000 ريال في آخر ستة أشهر على الأقل.

الأوراق المطلوبة لاستقدام العمالة المنزلية

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة لإحضار العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية عبر منصة مساند: