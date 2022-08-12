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عمر شويل - جدة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة السعودية ، الاستفسار عن تاريخ انتهاء الإقامة في المملكة العربية السعودية من الأمور التي تهم الوافدين ، حيث يهتم بمعرفة تاريخ انتهائها حتى يتجدد الوافد في الوقت المحدد له قبل انتهاء مدة الإقامة. فترة ، حتى لا تخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون ، والتي قد تصل إلى حد الترحيل خارج البلاد في حالة التأخير المتكرر للتجديد ، تطبق الحكومة السعودية هذه العقوبات بصرامة ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كيفية الاستعلام عن الإقامة وشروط تجديدها.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

تعتبر المملكة العربية السعودية من دول العالم التي تجذب العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات ، وذلك بسبب مزايا العمل التي لا يستطيع العامل إيجادها في العديد من الدول الأخرى. يكتسب العامل حضوره القانوني من خلال بطاقة الإقامة التي تمكنه من تنفيذ معاملاته وممارسة عمله بشكل منتظم.

بطاقة الإقامة هي بطاقة مؤقتة يتم تجديدها سنويًا مقابل الرسوم التي تحددها إدارة الجوازات والتي يجب سدادها وتجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها خلال المدة المسموح بها حتى لا تخضع لدفع غرامة.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة

تقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات لكل من المقيمين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، ومن بين الخدمات التي تقدمها المنصة خدمة معرفة تاريخ انتهاء الإقامة عن طريق إدخال رقم الإقامة فقط ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اكتب رمز التحقق.

انتقل إلى “الاستفسارات الإلكترونية” ، ثم انقر على “جوازات السفر” ، ثم انقر على “تجديد جواز السفر”.

اكتب رقم الإقامة.

ثم اكتب الكود المرئي.

انقر فوق “عرض”.

كيفية التأكد من صلاحية الإقامة

على الوافد الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة وتجديده عند انتهاء صلاحيته ، وتسهيلاً على المقيمين في المملكة ، قامت وزارة الداخلية بإتاحة هذه الخدمة إلكترونياً باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق المرسل من المنصة إلى الهاتف المحمول الخاص بصاحب الحساب.

قم بتسجيل الدخول إلى “الاستفسارات الإلكترونية”.

انقر فوق خيار “جوازات السفر” ، ثم انقر فوق خيار “تجديد جواز السفر”.

أدخل رقم الإقامة.

أدخل الرمز المرئي.

انقر فوق “عرض”.