نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأمين تكافل الراجحي للسيارات إحدى الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر تكافل الراجحي للسيارات برامج تأمينية متنوعة مثل التأمين الشامل والتأمين ضد الغير، وذلك من أجل تفادي الخلافات عند وقوع الحوادث، فإذا كان لدى كل قائد مركبة بوليصة تأمين عليها ستزول كافة الخلافات دون التعرض لخسائر مبالغ فيها من قبل طرفي الخلاف، وتكافل الراجحي لخدمة تأمين السيارات هو الأكثر تميزاً لتقديم هذه الخدمة داخل المملكة العربية السعودية، نظراً لتقديمه عدة برامج لتسهيل تمويل السيارات بجميع أنواعها.

خدمات تكافل الراجحي لتأمين السيارات تكافل الراجحي للسيارات

كما ذكرنا سابقاً يقدم الراجحي الكثير من البرامج المتنوعة لخدمة تأمين السيارة، حيث توفر تلك البرامج لكم العديد من الخدمات تناسب مع احتياجاتكم للوصل إلى حلول للمشاكل المتوقع حدوثها، وهذه البرامج كالتالي:

برنامج تأمين لتغطية المسؤوليات نحو الطرف الثالث

برنامج تأمين تغطية المسؤوليات نحو الطرف الثالث يتيح لكل العملاء تقديم تغطية تأمينية للأضرار المتوقعة، عبر إعطاء الطرف الثالث المتضرر قيمة مبلغ التأمين الذي دفعه صاحب بوليصة التأمين، وهذا البرنامج له مزايا عديدة نذكر منها التالي:

يقدم البرنامج الحد الأعلى في المملكة السعودية لتغطية الضرر نحو الطرف الثالث، حيث يصل لـعشرة مليون ريال سعودي.

وهذه الخدمة مسموح بها لكل أنواع السيارات وليس نوع بعينة.

عند وقوع حادث فإن الخدمات التأمينية تشكل المشترك والطرف الثالث المتضرر أيضاً.

تتحمل الشركة تكاليف إصلاح سيارة الطرف الثالث إذا كان المشترك هو السبب في وقوع الحادث.

برنامج الراجحي لتأمين سيارات سمارت

تكافل الراجحي لتأمين سيارات ذكية وهي خدمة تأمينية لتغطية تكافل ضد طرف ثالث مع إضافة مزايا متنوعة وشرح البرنامج في عدة نقاط كالآتي:

يقدم البرنامج تغطية تبلغ قيمتها من خمسة إلى خمسة وعشرين ألف ريال سعودي، وهذه التغطية تُصرف لمرة واحدة فقط بشكل مجاني.

وتحديد المبلغ يكون وفق المبلغ المذكور في وثيقة التأمين والذي بدوره يتم حسابه وفق قيمة السيارة السوقية.

وهذا المبلغ لا يمكن دفعه إلا بعد صدور وثيقة التأمين بعشرين يوم على الأقل.

أما إذا وقع ضرر قبلها وكان هناك مطالبة بالتعويض فسيتم دفع آلفي ريال سعودي فقط.

الخدمات المختلفة المقدمة من المصرف للسيارات

إلى جانب الحلول التأمينية التي تراعي كافة أوجه الاختلافات التي من الممكن أن تحدث فيما بعد حتي يتمكن الجميع من الحصول على مركبة بمميزات كبيرة يوفر البنك عدة خدمات أخري وقد جاءت كالتالي:

خدمة الراجحي للسيارات المستعملة

تقدم شركة الراجحي خدمة الراجحي للسيارات المستعملة لجميع عملاء المصرف، وهذه الخدمة يبحث عنها الكثيرون، والخدمة عبارة عن عملية بيع للسيارات ذات الاستخدام الخفيف مقابل مبالغ مالية بسيطة مناسبة لمتوسطي الدخل.

يتم البيع من خلال صالات الراجحي حيث يمكن الذهاب إلى إحدى الصالات المعتمدة للسيارات المستعملة التابعة لمصرف الراجحي وإتمام عملية الشراء.

عرض الراجحي للسيارات الفاخرة

بجانب خدمة الراجحي للسيارات المستعملة يقدم الراجحي خدمة لعروض السيارات الفاخرة، وهذه الخدمة مصممة خصيصاً لتلبية رغبة فئة معينة من فئات المجتمع السعودي.

وتشمل الخدمة السيارات التي تبدأ أسعارها من 120 ألف ريال سعودي وما فوقها، ويمكن لعملاء الراجحي الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حيث يقوم المستفيد من الخدمة بدفع نصف ثمن السيارة في أول دفعة مالية، والنصف الآخر من المبلغ يُدفع بعد عامين.