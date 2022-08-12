نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحق تعرف على اهم شروط تمويلك من منصة سلفة الالكترونية اسهل واسرع تمويل ممكن تحصل عليه يصل الى 5000 ريال سعودى في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة الالكترونية من أهم وأكبر المنصات الالكترونية التي تقدم قرض شخصى للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية . وذلك ليغطي جميع احتياجاتهم الأسرية والالتزامات الخاصة بابنائهم. منصة سلفة الالكترونية من المنصات المعتمدة والمصرح بها من قبل البنك المركزي السعودي . يمكنك أن تحصل على اسرع تمويل يصل الى 5000 ريال سعودى . والتقديم فى منصة سلفة الالكترونية من خلال الموقع الالكترونى الخاص بالمنصة . فالكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن التمويل ويبحثون أيضا إذا كانت تمويلاته تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أم لا . فأنه للعلم جميع خدماته التمويلية تتفق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع أيضا لضوابطها . فمن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام شروط منصة سلفة الالكترونية وايضا طريقة التقديم داخل المنصة . تعرف على شروط منصة سلفة الالكترونية هناك العديد من الشروط التي يجب على جميع المواطنين والمواطنات بالسعودية التعرف عليها للحصول على تمويل منصة سلفة ومن أهم هذه الشروط هى كالاتى : اولا : يجب أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين . وذلك لان منصة سلفة لا تمنح إلا للمواطنين السعوديين فقط.

ثانيا : يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة .

ثالثا : للراغب فى تمويل منصة سلفة الالكترونية يجب أن يكون عاملا فى احدى القطاعات الحكومية ولمدة لا تقل عن 3 شهور وفى القطاع الخاص مدة لا تقل عن 6 اشهر .

رابعا : يجب أن يكون لدى المتقدم سجل ائتمانى ممتاز للحصول على تمويل منصة سلفة الالكترونية.

خامسا : يجب أن لا يقل راتب المتقدم لحصولة على التمويل عن 4000 ريال سعودى . كيفية التقديم فى منصة سلفة الالكترونية لكى يحصل المتقدم على التمويل من منصة سلفة يجب عليه اتباع الخطوات الاتية وهى كالاتى : اولا : يجب على المتقدم القيام بالدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : يجب إنشاء حساب خاص بة ثم تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالموقع .

ثالثا : كتابة جميع البيانات الخاصة به مثل رقم الهوية الوطنية ، رقم الهاتف ، الاسم رباعى ، اسم المستخدم وكلمة المرور . وقم باختيار طلب التمويل الذى ترغب فية وتحديد القيمة التمويلية التى تريدها .

رابعا : قراءة جميع الشروط والأحكام الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية ثم الضغط على زر الاستكمال .

خامسا : انتظر رسالة خاصة بقبولك فى منصة سلفة الالكترونية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحق تعرف على اهم شروط تمويلك من منصة سلفة الالكترونية اسهل واسرع تمويل ممكن تحصل عليه يصل الى 5000 ريال سعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.