نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 كشوفات أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 حيث يرغب عدد كبير من المعلمين في الحصول علي كشوفات أسماء المرشحين للوظائف التعليمية وذلك عبر منصة جدارة الالكترونية ونوفر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بـ نتائج الوظائف التعليمية وطريقة الحصول علي الكشوفات والنتائج.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صدور عدد كبير من أسماء المقبولين في المرحلة الاولي من الوظائف التعليمية وهناك حوالي 11547 معلم ومعلمة تم الإعلان عن النتائج الخاصة بهم، وعلي كافة الأسماء المعلنة والمقبولة الاستمرار في عملية التسجيل حتي يتم الإعلان بشكل رسمي عن تعيينهم وتستعد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 1444 وتقوم بتعيين عدد من المعلمين والمعلمات تمهيدا للعام الجديد وسوف نتعرف من خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444.

قم بالتوجه مباشرة الي موقع نظام جدارة الرسمي من متصفحك الويب.

ثم قم بالدخول الي حسابك من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر ورمز التحقق.

انقر علي ايقونة الدخول بعد كتابة البيانات واستكمل خطوات الاستعلام حتي تظهر لك نتيجة الترشيح.

كشوفات أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 2022

بعد الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 ومعرفة أسماء المقبولين بعد ذلك علي المقبولين معرفة ان القبول هذا هو قبول بشكل مبدئي وليس نهائي ومازالت عمليات الاختبار مستمرة وعلي المقبولين اجتياز كافة الاختبارات المقبلة والمقابلات المحددة حتي يتم قبولهم بشكل نهائي من جانب وزارة التربية والتعليم وتطلب منك الوزارة بعض المستندات الهامة خلال هذه المرحلة وهي:

الهوية الوطنية وتكون سارية وفعالة.

السجل الاكاديمية الخاص بك وصورة منة.

وثيقة الدبلوم الاصلية وصورة منها.

وثيقة التخرج الخاصة بالمعلم والمعلمة وتكون مصدقة عنها.

أعلنت واس العام عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر بان رحلة المتقدم علي الوظيفة تتمثل في ثلاث خطوات وهي: