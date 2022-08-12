نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر نظام نور وكيفية الحصول على نتائج برقم الهوية ومن خلال حساب ولي الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نظام نور الإلكتروني من أهم المنصات الحكومية التي تعلق بالتعليم حيث يقدم نظام نور الكثير من خدماته للمجال العلمي بطلابه ومدرسيه وولي الأمر ويشارك في العملية التعليمية لمتابعة الطلاب بمعرفة نتائجهم بالمدارس ومتابعة الغياب وكذلك يفيد ولى الامر بمتابعة ابنه بالمدرسة والمدرسين من خلال منصة نور التعليمية وكما يفيد المدرسين فى النقل الداخلى والخارجى ومتابعة نتائج الطلاب وهو ماسوف نوضحه بداخل المقال، حيث يهتم جميع الطلاب والطالبات بمعرفة نتائجهم، من خلال نظام نور الإلكتروني، والذي يتيح أيضًا معرفة النتائج بعدة طرق مختلفة أبرزها رقم الهوية، وتتم عملية الاستعلام من خلال حساب ولي الأمر، حيث يقوم الطلاب بالاستعلام عن نتائجهم بعد فترة من تقديم الامتحانات النهائية، ومن خلال الموقع المرجعي سنتعرف على نتائج نظام نور برقم الهوية ، ويعد نظام النور التعليمي من أكثر أنظمة التعليم الإلكترونية تقدماً في المملكة العربية السعودية، ويقدم النظام العديد من الخدمات التعليمية إلكترونياً بطريقة ميسرة دون الحاجة للذهاب إلى المدارس التعليمية أو المديرية العامة، وهو من أكثر مزايا النظام هي قدرتها على استخلاص نتائج الطلاب بعدة طرق. الطرق المختلفة أبرزها رقم الهوية أو من خلال حساب ولي الأمر. كيفية معرفة نتائج نظام نور من خلال رقم هوية الطالب: ادخل على رابط نظام نور التعليمي.

ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة على الشاشة الرئيسية للموقع في الحقول المخصصة لها وهي: رقم الهوية الوطنية. كلمة المرور صحيحة. أدخل رمز التحقق المرئي.

ثم تقوم ومن قائمة الخدمات على الموقع، انقر على “نتائج الطلاب”.

ثم عليك بادخال المعلومات الشخصية المطلوبة عن الطالب وهي: المستوى التعليمي. فئة الطالب.

ثم تقوم ومن صفحة الطالب الرئيسية، انقر فوق قائمة الخدمات.

ثم عليك بالضغط على أيقونة “الإخطار بنتيجة الطالب”.

انتظر سوف يتم عرض جميع درجات الطالب التي حصل عليها خلال الفصل الدراسي. كيفية معرفة نتائج نظام نور من خلال حساب ولي الأمر: ادخل على رابط نظام نور التعليمي.

ثم تقوم بادخال اسم المستخدم لحساب ولي الأمر.

ثم تقوم باضافة كلمة المرور.

ثم تقوم باضافة رمز التحقق المرئي.

ثم عليك بالضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

ثم تقوم بالضغط على تبويب النتيجة.

ثم عليك من القائمة التي تظهر، اختر الصف.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة البحث.

انتظر حتى تظهر لك النتيجة. كيفية التسجيل في نظام نور لاستخراج النتائج برقم الهوية : ادخل على رابط نظام نور التعليمي.

الضغط على رابط التسجيل لولي الأمر الجديد.

إدخال رقم السجل المدني لولي الأمر.

ثم عليك بادخال اسم المستخدم المقترح للحساب الجديد.

الضغط على أيقونة التالي.

ثم تقوم بإدخال المعلومات المطلوبة.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة التالي.

ثم عليك باتباع جميع التعليمات للتسجيل.

ثم إرسال بيانات الحساب عبر الرسائل القصيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبر نظام نور وكيفية الحصول على نتائج برقم الهوية ومن خلال حساب ولي الأمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.