نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلك يبدأ 2000 ويصل إلى 50,000 بدون كفيل للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة دون الحاجة إلى كفيل يستطيع العميل من الحصول على تمويل شخصي يبدأ من 2000 ريال سعودي وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى وذلك لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين ودون الحاجة إلى أى مصاريف إدارية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتحدث عن أهم تفاصيل تلك التمويل.

تمويلك يبدأ 2000 ويصل إلى 50,000 من شركة اليسر

متاح لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية تمويل شخصي بدون من خلال تلك التمويل يستطيع كل المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين الحصول على جميع الاحتياجات الشخصية للعميل من أجهزة إلكترونية وأثاث واحتياجات أخرى ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل.

كما يتميز التمويل بأن الحد الأقصى لمبلغ التمويل ربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

العميل السعودي المتقدم يستطيع الحصول على قرض السلع الاستهلاكية بقيمة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.

بينما العميل الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويلي يصل قيمة إلى 10 آلاف ريال سعودي دون كفيل.

كما يوفر أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية فترة سداد ميسرة تصل إلى 24 شهر.

لا يحتاج أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية إلى أى رسوم إدارية وأيضاً لا يحتاج إلى أى أجور وكالة.

الشروط العامة لطلب تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر

حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية شروط عامة من أجل التقديم لطلب تمويل السلع الاستهلاكية والتى يجب توافرها من أجل الحصول على الموافقة السريعة على التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد أن يكون سن المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

رابط تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر للتمويل

يستطيع العميل التقديم لطلب تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر من خلال الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية ثم الضغط على طلب التمويل وأيضاً إدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.