نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم الإلكتروني لوظيفة الحراسات المدرسية مهام الوظيفة وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض المواطنين يبحثون فى هذه الايام عن الاعلان عن الالتحاق ببعض الوظائف المتاحة والتي يعلن عن توفر اماكن بها ومن هذه الوظائف الاعلان عن الالتحاق بوظيفة الحراسات المدرسية ونوضح بداخل المقال عن شروط الوظيفة والمهام الخاصة بالوظيفة وكيفية التقديم على الوظيفة، حيث قامت وزارة التعليم بالإعلان عن إتاحة مهام وظيفة الحراسات المدرسية وخطوات التقديم الإلكتروني من أجل تأمين الطلاب في المدرسة أثناء العام الدراسي ويرغب الكثير من المواطنين السعوديين في التسجيل على وظائف الحراسات المدرسية ويجب علي الراغبين في التقديم الالتزام بالشروط المعلنة من وظيفة الحراسات المدرسية. شروط التتقديم لوظيفة الحراسات المدرسية: يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم حامل لشهادة محو الأمية وأن يكون لديه القدرة على القراءة ولكتابة الجيدة.

أن يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 25 عام لمدارس البنات أما فيما يتعلق بمدارس البنين يكون سن الشخص المتقدم بحد أدنى 35 عام.

ويشترط أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية بنجاح.

من الضروري أن يكون الأشخاص الراغبين في التقديم مسجلين ومستفيدين عن طريق نظام ساعد التابع لوزارة الخدمة المدنية.

أن يكون المتقدم حسن سير وسلوك.

وكا سوف تقوم لجنة القبول بالإعلان عن معاد المقابلة الشخصية للمتقدمين.

ويشترط أن لا يكون المتقدم متقاعد من عمل حكومي أو مستفيد من الضمان الاجتماعي. أهم المهام لوظيفة الحراسات المدرسية: ضرورة التحقق من الهويات أثناء حضور الأهالي المدرسة لاستلام الطلاب. في حالة وجود زوار ضرورة تأكيد هوية الزائر وتحديد سبب الزيارة ضرورة الحفاظ على سلامة الطلاب وفي حالة وجود أي انتهاكات يتم الإبلاغ عنها. من المهم تحقيق الأمن والسلامة لكافة الطلاب داخل المدرسة يجب عليك العمل على سرعة إبلاغ مدير المدرسة في حالة وجود أي خطر على الطلاب. يلزم الاطلاع الدائم على أجهزة ومعدات السلامة. التعاون مع المختصين في توفير كافة الإسعافات الأولية المطلوبة. من الضروري معرفة جميع مداخل ومخارج الطوارئ في المدرسة لتأمينها فصل الكهرباء، وغلق كافة محابس الغاز. كيفية التسجيل في وظائف الحراسات المدرسية: ادخل على رابط موقع وزارة الخدمة المدنية.

يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات التي تتعلق بالتقديم وتتمثل هذه البيانات في ” رقم الهوية الوطنية – وكلمة المرور – الجنس “.

التأكد من كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح

الضغط على أيقونة تسجيل

ثم تقوم بالضغط على أيقونة الدخول الموجودة في الأسفل.

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