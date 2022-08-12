نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب المعلم الممارس 1444 “سلم رواتب المعلمين في السعودية” قيمة العلاوة السنوية للمدرسين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كما راتب المعلم الممارس، أعلنت وزارة التعليم السُّعُودية عن جميع أسماء المعلمين الممارسين الذي تم قبولهم في الوظائف التعليمية لعام ١٤٤٤ه‍، ولذلك يتساءل المواطنين عن قيمة رواتب المعلمين الممارسين، حيث أن الوزارة قد قسمت مستويات الوظائف التعليمية إلي 6 مستويات، ولمعرفة سلم رواتب المعلمين، والإجابة علي التساؤلات، والكثير من التفاصيل تابع المقال.

راتب المعلم الممارس

أعلن التعليم السعودي أن راتب المعلم الممارس كالتالي:

المستوي الأول للمعلم سوف يحصل على ٧٥٧٠ ألف ريال سعودي.

مع تقدم المعلم إلى المستوى الثاني فسوف يحصل المعلم على ٨٠٧٠ ألف ريال سعودي.

أيضاً مع التقدم إلى المستوي الثالث من رتبة المعلم الممارس يحصل المعلم على ٨٥٧٠ ألف ريال سعودي.

ثم راتب المستوى الرابع يصل إلى ٩٠٧٠ ألف ريال سعودي.

بعد ذلك راتب المستوي الخامس قد يصل إلى ٩٧٥٠ ألف ريال سعودي.

أخيرًا راتب المستوي السادس قد يصل قيمته إلى ١٠٠٧٠ ألف ريال سعودي.

وقف راتب المعلم الممارس

جاءت إجابة وزارة موارد التنمية البشرية الاجتماعية على سؤال المواطنين السعوديين هل يتم وقف راتب المعلمين عند ١١ ألف ريال سعودي بأن هذا الأمر غير صحيح وأن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، وقد يواصل المعلمين والمعلمات الممارسين خلال العام الدراسي في الاستمرار على سلم المعلم الممارس، ويستمرون في الحصول على آخر نسبة في سلم الرواتب، وقد تكون نسبة آخر الرواتب تصل إلى ٢١.٢٥٠ ألف ريال سعودي.

وقف راتب المعلمين بالمملكة

أعلن مشرف الوزارة بشأن خبر وقف الرواتب عند ١٦٥١٠ ألف ريال سعودي، بأنه غير صحيح وأنهم سوف يستمرون على سلم الرواتب حتي يحصلون عن آخر نسبة في الرواتب وهي ٢١.٢٥٠ ألف ريال سعودي، وأيضاً أعلن مشرف الوزارة بأن هذا الحد من الرواتب يكون أعلى من السقف عند السلم الماضي.

قيمة العلاوة السنوية للمدرسين السعوديين