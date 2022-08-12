نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عبر نظام نور على نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين لعام 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو نظام نور هو برنامج العمليات التعليمية الشاملة والمتكاملة لنظام التعلم المعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في مجال الإدارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وهو يغطي كافة المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمديريات التعليمية والإدارات العامة التابعة للوزارة. ويوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس، كما يقدم للجميع لهم أكثر من 2763 من الخدمات الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عبر نظام نور على نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين لعام 1444 هـ

كما يساهم أيضا في عملية اعداد الكثير من التقارير المطلوبة وأيضا توفير المعلومات عن العملية التعليمية، ويتم ذلك من خلال قاعدة البيانات المركزية، والتي يكون لها ارتباط كبير مع الأنظمة الأخرى الحالية وأيضا المستقلة. يتميز البرنامج بأنه يعمل على الحفاظ على قاعدة البيانات من على الجهاز، وبتلك الطريقة يمكن ان يتم التعديل وأيضا النسخ عليها.

موعد أعلان نظام نور

ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات الخاصة بنظام نور التعليمي، وقد أعلنت إدارات التعليم في مناطق المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ، عبر نظام نور. كما تبدأ الإدارات التعليمية في المملكة باستقبال طلبات الاعتراض على نتائج الحركة الداخلية لمدة 3 أيام، على أن تعتمد رسميا نتائج حركة التنقل الداخلي يوم 16 محرم الجاري. ويمكن للمعلمين والمعلمات معرفة نتائج حركة النقل الداخلي لهم للعام الدراسي 1444هـ، من خلال الدخول على موقع نظام نور الرسمي، ومن ثم معرفة النتائج

نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين للعام الدراسي 1444 باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلي موقع نظام نور

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق كتابة أسم المستخدم ورقم المرور.

كتابة الرمز المائي الظاهر امامك واختيار أيقونة شئون المعلمين.

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الإستعلام بحركة نقل المعلمين.

اختيار منها حركة النقل الداخلي.

استكمال البيانات المطلوبة

الضغط علي زر عرض النتائج.

ثم اضغط فوق إرسال الطلب.

تظهر نتيجة النقل إما بالقبول أو الرفض.

الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي 1444

خدمات نظام نور للطلاب والطالبات