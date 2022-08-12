نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل المرأة المطلقة في مساعدات الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي السعودي المطلقات, تبحث السيدات المطلقات داخل المملكة العربية السعودية عن الشروط الموضوعة من الضمان الاجتماعي السعودي لكي تتمكن المرأة المطلقة من التقدم بطلب للحصول على احدي برامج مساعدات الضمان الاجتماعي السعودي, حيث أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي السعودي عن إمكانية تقدم المرأة المطلقة بطلب للحصول على مساعدة من الضمان الاجتماعي ولكن لابد أن تتطابق معها الشروط الموضوعة, كما يمكن أن تستخدم المرأة المطلقة الخدمة الإلكترونية التي تمكنهم من التقدم بكل سهولة علي برامج مساعدات الضمان الاجتماعي.

شروط التقدم علي مساعدات الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة

إذا حدث لأي امرأة داخل المملكة العربية السعودية أن طلقها زوجها وليس لها أي مصدر دخل أو لديها مصدر دخل ضعيف, فيمكنها أن تقوم بالتقدم علي مساعدات الضمان الاجتماعي ولكن إذا تطابقت الشروط مع المتقدمة, وهذه الشروط هي.

يجب أن تكون المرأة المطلقة تحمل الجنسية السعودية. أقل عمر للحصول علي المساعدات هي خمس وثلاثين عاماً, بينما اعلي عمر للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي هي خمس وستين عاماً. أن لا يكون للمرأة المطلقة وظيفة ثابته تدير بها دخل ثابت. أن تكون المرأة المطلقة مقيمة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. أن تمتلك المرأة المطلقة المتقدمة حساب بنكي, وذلك حتي إذا حصلت علي أرتب من الضمان الاجتماعي يتم تحويله علي هذا الحساب الشخصي. توافر الأوراق والمستندات المطلوبة عن التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي ولابد أن تكون هذه الأوراق سارية الصلاحية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة