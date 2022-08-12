نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب المعلمين 1444 الجديد مع العلاوات السنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من المعلمين بالتعرف على سلم رواتب المعلمين الجديد 1444. وذلك بغرض التعرف على الرواتب التي يمكنهم الحصول عليها. حيث جددت الخدمة المدنية جميع العاملين بوزارة التعليم والمتقدمين لشغل وظائف جدارة التعليمية. بالتعرف على جدول راتب المعلمين الجديد.

وسوف نتحدث عن ما قد أعلنت عنه الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية من تذكير للمواطنين حول سلم الرواتب لعام 1444.

ما الفرق بين سلم رواتب المعلمين الجديد والقديم؟

توجد بالطبع فروق بين سلم روَاتب المُعلمين الجديد والقديم ونوضحها لكم في النقاط التالية.

في البداية يبدأ جدول رواتب المعلمين الجديد مثل القديم بدايةً من 4570 لغير التربوي.

أما سلم رواتب التربوي الجديد يبدأ من 8070 ريال سعودي.

كما ان نهاية سلم الرواتب الجديد هي 23170 ريال سعودي.

لكن الحد الأعلى لرواتب المعلمين قد وصل إلى 21230 ريال سعودي.

بالإضافة إلى اختلاف الروُاتب والعلاوات الخاصة بالمٌعلمين والمعلمات على حب رتبتهم ودرجة السُلم الوظيفي الخاصة بهم.

سلم العلاوة السنوية للمعلمين الجديد 1444

كما تحدثنا عن سلم رواتب المعلمين، نذكر لكم سلم العلاوة السنوية للمعلمين والذي يبدأ كما يلي:

المعلمين في المستوى الأول يبدأ من 300 إلى 600 ريال سعودي.

أما المعلمين في المستوى الثاني يبدأ من 320 إلى 620 ريال سعودي.

والمعلمين بالمستوى الثالث يبدأ من 340 إلى 640 ريال سعودي.

كما أن المعلمين في المستوى الرابع يبدأ من 310 إلى 580 ريال سعودي.

كذلك المعلمين في المستوى الخامس يبدأ من 380 إلى 510 ريال سعودي.

أيضًا المعلمين بالمستوى السادي 400 ريال سعودي.

معرفة الدرجة الوظيفية في جدول رواتب المُعلمين 1444

توجد طريقتان يمكن من خلالهما التعرف على الدرجة الوظيفية في جدول رَواتب المٌعلمين وهما كما يلي:

الطريقة الأولى: وهي التي يمكنك من خلالها التعرف على الدرجة الوظيفية في سلم الرواتب عن طريق سنوات الخبرة.

فإن كان المعلم بالعام الأول فيكون بالمستوى الأول من جدول الرواتب.

الطريقة الثانية: ويتم من خلالها التعرف على الدرجة الوظيفية من خلال التعرف على المستوى الخاص بالعمل عن طريق مقارنة قيمة الراتب الذي يحصل عليه بما هو موجود في سلم الرواتب الساري الآن بالمملكة العربية السعودية.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن سلم رواتب المعلمين، وقد ذكرنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بالجدول. وما هي طريقة التعرف على الدرجة الوظيفية.