نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الإلكترونية لحجز موعد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد بالضمان الاجتماعي السعودي, قد يحدث لأي شخص ممن يستفيدون من مساعدات الضمان الاجتماعي أن تنقطع عنهم المساعدة أو تقل هذه المساعدات ويريدون أن يذهبون إلي مقر الضمان الاجتماعي السعودي من أجل تقديم شكاوى أو استفسار عن سبب انقطاع الضمان الاجتماعي, حيث يمكن أن تقوم بحجز موعد في مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي عن طريق الخدمة الإلكترونية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي.

خطوات حجز موعد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي

إذا أردت أن تذهب إلي مؤسسة الضمان الاجتماعي الموجود مقرها في أماكن تواجد مقرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, ولحجز موعد عن طريق الخدمة الإلكترونية قم بالآتي.

قم بالذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. الضغط على الخدمات الإلكترونية. تسجيل الدخول. قم باختيار خدمة المواعيد من خلال الإنترنت. ثم يتم تحديد المكان المراد الذهاب إليه وحجز موعد به, وهو الضمان الاجتماعي. الضغط علي أيقونة انطلاق الخدمة. كتابة بعض البيانات مثل رقم الإقامة إذا كنت مقيم أو رقم الهوية إذا كنت سعودي الجنسية, كما يتم كتابة الجوال. ثم يتم تحديد المنطقة والمدنية المراد الذهاب إليها. قم بعد ذلك باختيار الموعد والتاريخ الذي تريد أن تذهب إليه. كتابة رمز التحقق الموجود في الصفحة. قم بالضغط علي حجز موعد. بعد ذلك يتم إرسال لك رسالة علي جوالك توضح تفاصيل الموعد المحجوز في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

الطرق المختلفة للتواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي

قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتوفير عدد من وسائل التواصل المختلفة مع الجمهور لكي تسهل عليهم عملية الحصول علي إجابات لاستفساراتهم وشكواهم, حيث من بين وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها مؤسسة الضمان الاجتماعي هي.