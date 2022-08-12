نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة مخالفات المرور السعودي ورابط الاستعلام عن المخالفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرامة مخالفات المرور السعودي في المملكة ورابط الاستعلام عن المخالفات، هناك العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يملكون السيارات، حيث أن المرور السعودي وضع قواعد عديدة للمرور يجب أتباعها، فإن المرور السعودي صارم في تطبيق قواعد المرور في كل الأماكن بالمملكة، كما أكدت وزارة الداخلية أن هناك عقوبات وغرامات تفرض علي مخالفات المرور للمواطنين بالسعودية، يجب علي كل مواطن أن يتبع جميع قواعد المرور وعدم مخالفتها، فإتباع القواعد يمنع علي كل مواطن التعرض للعقوبات، حيث أن جدولة غرامات المخالفات تقسم إلي أكثر من فئة، وأيضا سوف يذكر موقعنا الإلكتروني ثقفني كيفية الدخول علي رابط الاستعلام عن مخالفات المرور للمواطنين.

نظام غرامة مخالفات المرور السعودي

إن المرور السعودي التابع لوزارة الداخلية وضع لائحة لتصنيف مخالفات المرور السعودي، حيث أن قسم المسئولين المخالفات إلي أربع فئات، فذلك يكون حسب العقوبات التي سوف تطبق علي المواطنين السعوديين، فإن الفئات العقوبات المطبقة تكون كالتالي:

الفئة الأولي للمخالفات تكون الغرامة المالية لا تقل عن 500 ريال سعودي ولا تتجاوز قيمة 900 ريال سعودي، كما أن في بعض الحالات يتم حجز السيارة مع تطبيق الغرامة، فتصنيف المخالفة بالعقوبة يكون موضح بالصورة التالية.

التصنيف الثاني العقوبة المقررة تكون من 300 ريال سعودي إلي 500 ريال سعودي وممكن أن تحجز المركبة مع الغرامة موضحة المخالفات بالصورة الأتية.

الفئة الثالثة للغرامات المطبقة تكون من 150 ريال إلي 300 ريال سعودي والمخالفات تكون كالأتي.

مخالفات الفئة الرابعة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 150 ريال وهي تكون كالتالي.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية