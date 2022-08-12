نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة للموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية حيث يمكن للمقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية التقديم علي طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية إلكترونيا عبر موقع منصة خدمات التأشيرات السعودية برقم الهوية الوطنية أو رقم السجل حتي يتم التأكد من إصدار التأشيرة وقرأة شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية كما يمكنكم متابعة الطلب المقدم من قبلكم عن طريق خدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية للمواطنين والمقيمين عبر بضع خطوات سهلة وميسرة سوف نشرحها لكم في هذا المقال فبرجاء المتابعة.

تقديم طلب زيارة عائلية

تقدم وزارة الخارجية السعودية العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين علي أراضيها حيث تعمل كافة الخدمات بطريقة إلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية علي شبكات الأنترنت وكذلك عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية السعودية ومن ضمن هذه الخدمات خدمة التقديم علي طلب زيارة عائلية للمقيمين وهي خدمة لزيارة أقارب المقيم داخل المملكة العربية السعودية بمدة يتم تحديدها مسبقا مع دفع كافة الرسوم المقررة عليه وانتظار قبول الطلب وإصدار وزارة الخارجية السعودية التأشيرات للعائلة والأقارب من الدرجة الأولي واليكم الخطوات.

التقديم علي طلب زيارة عائلية للمقيمين

سوف نشرح لحضراتكم الآن خطوات تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية السعودية التابعة لوزارة الخارجية السعودية واليكم الخطوات كالاتي :

الدخول علي رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية وزارة الخارجية السعودية. نضغط علي خدمات المواطنين والمقيمين من الصفحة الرئيسية. ثم نضغط علي أيقونة مقيم وتسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد. نختار خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين ونضغط علي زر تقديم. سوف تظهر لنا صفحة يتم تعبأه جميع البيانات الشخصية في الحقول الفارغة مثل اسم صاحب الطلب ورقم الهوية الوطنية مع أضافه المطلوبين للزيارة وقرأة التعهد والموافقة علية ثم نضغط علي زر حفظ ونتابع باقي الخطوات علي الموقع.

استعلام طلب زيارة عائلية للمقيمين

نضع لكم الآن رابط خدمة تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين عبر منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لموقع وزارة الخارجية السعودية علي شبكة الأنترنت كل ما نرجوه منكم زيارة الرابط السابق واتباع الخطوات السابق شرحها في هذا المقال وبعد ملء جميع الحقول الفارغة بالبيانات الشخصية المطلوبة ونضغط علي حفظ سوف يتم تقديم الطلب إلكترونيا وسوف يكون جاهز علي الطباعة.