نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام سكنى الدفعة الجديدة لمنتجات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام سكنى الدفعة الجديدة ، للمستفيدين من منتجات وزارة الإسكان وقروض صندوق التنمية العقاري وقد تم نشر أسماء وأرقام مستفيدي الدعم السكنى 2019 من خلال الموقع الرسمي لحملة سكنى 3 وقد تم اتاحة الاستعلام للمستحقين برقم الهوية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي قد حضره ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي والمشرف العام على برامج الدعم وقد تم من خلال إعلانات وزارة الإسكان استعلام سكنى الدفعة الجديدة عن طريق وزارة الإسكان السعودي بالمملكة .

تقارير إخبارية قد أشارة لعدد من منتجات سكنى الدفعة الجديدة من المخصصات تجاوز 200 ألف منتج سكنى مدعوم قد تم الإعلان عنها في بداية عام 2019 بها حوالى 100 ألف قرض تمويل عقاري غير قطع أراضي سكنيه قد تم أعدادها للبناء وقد تم مراعاة تغطيه عدد كبيره من المناطق في معظم محافظات المملكة لتلبيه احتياجات المواطنين حسب رؤية 2030 وسوف نضع لكم رابط استعلام سكنى الجديد .

طريقة استعلام سكنى الدفعة الجديدة

كل التفاصيل التي قد تم صدورها من خلال وزير الإسكان وستنشر من خلال البوابة الرسمية لموقع الإسكان وحملة سكنى 2019 إلى التفاصيل الخاصة بإعداد المنتجات المدعومة للفئات التي تم ذكرها اعلي المقالة ضمن منتجات الدفعة الجديدة وطريقة استعلام سكنى الدفعة الرابعة لاستكمال إجراءات التخصص عن طريق الدخول على موقع سكنى وقبول المنتج أو رفضه يعتبر نفس الأمر الخاص بمنتجات الصندوق العقاري .

استعلام أسماء مستحقي الدعم السكني

من خلال الدخول على بوابة سكنى برقم الهوية الوطنية يمكنكم التعرف على أسماء المستفيدين من برنامج الدعم السكنى رابط موقع سكني 2020

يمكن التعرف على المعلومات الحاضة عن كيفية استعلام سكنى الدفعة الجديدة عن طريق الرابط أعلاه وقد اعلن صندوق التنمية العقاري عن أسماء مستحقي 100 ألف قرض تمويلي خلال عام 2019 وتستطيع الاستعلام عنها برقم الهوية أو السجل المدني .

أرقام الصندوق العقاري

من خلال موقع ثقفني نعرض لكم أرقام صندوق التنمية العقاري والاتصال بالخط الساخن من خلال الأرقام التالية 5777 – 5999 – 1188 – 090071117 على ان تكون مواعيد الاتصال من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء .

وزارة الإسكان سكني 2020

وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري أعلنت عن أسماء 200 ألف اسره من مستحقي الدعم السكنى لعام 2019 حيث أن الإعلان عن مستحقي دعم وزارة الإسكان على دفعات وزارة الإسكان أرجعت هذا إلى اهتمامها بتحقيق الهدف التي تسعى إليه الوزارة لتملك المسكن المناسب للأسر بحسب رؤية المملكة 2030 .

أسماء مستفيدي سكنى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري

وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية قد اعلنوا عن أسماء مستحقي خدمات وزارة الإسكان السعودي ضمن حملة سكنى 2019 من بين 100 ألف متقدم للعام الجاري الذين قد قدموا للاستفادة من برنامج سكنى أواخر العام الماضي 2018 .

طريقة تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية

عليك أولا الدخول على موقع صندوق التنمية العقارية.

سوف يظهر لك عدة روابط نقوم باختيار رابط الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة المواطنين وعلى الفور سوف صفحة جديدة بها الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بصندوق التنمية العقارية.

أخر خطوة نقوم باختيار تحديث البيانات الشخصية ونقوم الضغط عليها وإجراء التعديلات اللازمة .

حاسبة دعم الصندوق العقاري

هي خدمة يقوم بتقديمها صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية ليتمكن مستفيدي التمويل العقاري من حساب قيمة الدعم النقدي المقدم من صندوق التنمية العقاري وحساب الأقساط الشهرية التي يحصلون عليها من بنك التمويل العقاري .

رقم سكني المجاني 2020

من اجل الاستعلام برقم الهوية عن أسماء مستفيدي الإسكان يكون من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 199090 مجانا ويعمل طول 24 ساعه لخدمة المواطنين أو الاستفسار عن أي شئ خاص بالدعم السكنى .

رابط أسماء سكني الإسكان

يكمن من خلال أسماء سكنى من وزارة الإسكان السعودية الاستعلام عن طريق الرابط التالية لمعرفة كل الأخبار عن صندوق التنمية العقارية وأسماء المستفيدين من برامج الإسكان المختلفة .

ومن خلال المقالة موقع ثقفني سنعرض لكم أعداد الوحدات وقطع الأراضي وأيضا قروض التمويل العقاري .

رابط خدمة استعلام سكني

وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية تسعى دائما إلى توفير وحدات سكنيه للمواطنين المقبلين على الزواج وتعتبر واجب على الدولة مساعدتهم في حياتهم الجديدة وتقديم كل الخدمات التي تساعدهم على المعيشة من المأكل والملبس والمشرب ومن ضمن واهم هذه الخدمات هي توفير سكن لهم ولهذا وفرت المملكة مشروعات سكنيه مجانيه في جميع أنحاء المملكة ومن خلال الدخول على موقع سكنى الإلكتروني الخاص بوزارة السكان بمكن تعرف المستفيدين على نتيجة استعلام سكنى .

التسجيل في صندوق التنمية العقارية

التسجيل في صندوق التنمية العقارية تختصر في الولوج إلى البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقاري ثم اختيار خدمة تسجيل إلى البوابة ومن ثم تقوم بإدخال كل البيانات المطلوبة التي تكون عبارة عن بيانات شخصيه واسريه ومعلومات عن الدخل الخاص بك ثم تفعيل الحساب والدخول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من الموقع ومنها على سبيل المثال برامج التمويل المدعومة من صندوق التنمية العقارية وحاسبة التمويل .

بوابة سكنى وزارة الإسكان السعودية

أشارة وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أن مستفيدي برامج الدعم السكنى بلغوا 383 ألف مستفيد في خلال السنتين الماضيتين وتم توفير سكن لهم وسوف يتم مواصلة برنامج الدعم لحل الأزمة السكنية حتى تتحقق أهداف الحملة التي تسعى وزارة الإسكان .

خطوات تفعيل خدمة اختيار المخطط السكني

زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني.

اختيار الحلول السكنية.

الضغط علي خيار الأراضي السكنية المجانية.

اختيار المخطط المناسب.

الاستعلام عن الاستحقاق السكنى 1444