نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستفسار عن نقل كفالة الجوازات من خلال موقع وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستفسار عن نقل كفالة، حيث يعد التحقق من نقل الكفالة في إدارة الجوازات السعودية عبر الموقع الرسمي من الموضوعات الهامة، التي يبحث عنها مقيمو المملكة العربية السعودية ، ويمكنك من خلال الموقع الرسمي الاطلاع على تفاصيل نقل الكفالة إلكترونياً دون الذهاب إلى مقر الجوازات ، لذلك من خلال هذه المقالة سوف نقدم لك خطوات التحقق من الكفالة في الإدارة العامة للجوازات السعودية.

كيف يتم الاستفسار عن نقل كفالة

توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية طريقة الكشف عن نقل طلب الكفالة بالجوازات برقم الإقامة، حيث توفر الخدمة للمقيمين العديد من الإجراءات وتوفر عليهم الوقت والجهد حيث يمكن الاستفسار، باتباع الخطوات أدناه :

توجه مباشرة إلى موقع وزارة العمل .

. حدد خدمة الاستعلام الإلكتروني.

اختر الاستفسار عن طلب نقل الكفالة للوافدين بنقرة واحدة.

اكتب رقم الحساب وأضف رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة البحث.

طريقة الاستفسار عن طلب نقل الكفالة

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الاطلاع على معلومات طلبات نقل الكفالة، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، باتباع التعليمات الآتية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والموارد البشرية. اضغط على خيار خدمات الوزارة. حدد مربع الخدمات الإلكترونية للعمل. انقر فوق خدمة الاستعلام. انقر فوق الزر للاستعلام عن الموظفين الأجانب. اكتب رقم الإقامة أو رقم الحدود. تحديد الجنسية. أدخل رمز التحقق المعروض على الشاشة. انقر فوق أيقونة البحث. سيتم بعد ذلك عرض التفاصيل الكاملة الخاصة بالكفالة.

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