نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، برقم السجل المدني من خلال موقع ثقفني وهذه المقالة حيث أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم المساعدة المقطوعة التابعة للضمان الاجتماعي للعديد من المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمحدود ونتعرف على أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة وللعلم ان المقطوعة لا يتم صرفها شهريا ولكن صرفها يتم بشكل متقطع وذالك لتحسن ظروف المعيشة للأسر الفقيرة بعد زيادة الأسعار في المملكة العربية السعودية واليكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني ونتعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة .

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني

يجب أولا بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ثم نقوم بكتابة رقم السجل المدني.

ثم كتابة كود التحقق.

ثم الضغط على عرض.

سوف يظهر أمامك بيان يوضح حالتك من المساعدة المقطوعة، وموعد الحصول عليه .

موعد صرف المساعدة المقطوعة

صرف المساعدة المقطوعة كما وضحنا اعلي المقالة لا يتم صرفها بشكل دوري ولكن تتم بصفه متقطعه وقد وقرت وزارة العمل السعودية رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة دون الذهاب إلى مقر الضمان الاجتماعي لتوفير الجهد ومن خلال الدخول على الموقع الإلكتروني يمكن توقع صرف المساعدة المقطوعة وكتابة رقم السجل المدني ثم كتابة كلمة المرور والرمز المرئي بعدها سيتم ظهور موعد صرف المساعدة المقطوعة وقيمتها .

التقديم على المساعدة المقطوعة

نعرض لكم رابط التقديم على المساعدة المقطوعة اعلي المقالة التي يقدمه الضمان الاجتماعي للمساعده في المعيشة لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود وهذا الرابط تم تخصيصه لتوفير العناء والجهد على المواطنين دون الذهاب إلى مقرات الضمان الاجتماعي ويكون التقديم من حلال شبكة الأنترنت بكل سهوله .

شروط المشمولين من المساعدة المقطوعة

تمنح المساعدة المقطوعة للأسر الأشد أحتياجاً وعلى حسب حاجة هذه الأسر للمال.

يجري منح المساعدات المقطوعة وفقا للضوابط التالية:” حسب دخل رب الأسرة ، وعدد أفراد أسرته وتقييم مدى احتياج الأسرة الفعلي للمال، تفاديا لعدم ذهاب المساعدة المقطوعة لمن لا يستحقها.

أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاما.

أن لا يملك المستفيد سجلات تجارية.

يقبل أي طلب لوفاء الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك.

يقبل طلب النساء التي تكون على عصمة رجل في حالة كون الزوج سجينا أو مفقودا أو هاجرا أسرته، أو مدمن مخدرات .

رابط التقديم على المساعدات المقطوعة:

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المساعدة المقطوعة ومن خلاله يمكن الاستعلام على مواعيد الاستحقاقات للمساعدات المقطوعة وعليك فقط أدخال رقم السجل المدني الخاص بك وإدخال كود الأرقام .

اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة .

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة 1441

الأرملة ومعها أبناء.

المرأة المهجورة ومعها أبناء.

المرأة المطلقة ومعها أبناء.

المرأة غير القادرة عن العمل.

الرجل غير القادر عن العمل.

الأشخاص المعوقون بشكل دائم أو مؤقت.

من لا يتجاوز سنهم 35 عام.

من ليس لديهم دخل، ومن محدودي الدخل .

شروط وضوابط المساعدات المقطوعة

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عاطل عن العمل

أن يكون المتقدم موظف أعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال

أن يكون المتقدم موظف متزوج ويكون راتبه اقل من 8680 ريال.

شروط الاستفادة من المقطوعة

هناك شروط محدده لمن يصرف له المساعدة المقطوعة ومن هذه الشروط .

المقطوعة تصرف لمحدودي الدخل.

المقطوعة تصرف لأسر السجناء.

المقطوعة تصرف للأسر التي تغيب عنها عائلها.

المقطوعة تصرف لمن استشهد أزواجهن في حرب المملكة مع الحوثي في اليمن.

يجب أن يكون المتقدم في سن 35 عام أو أكثر.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1441هـ

لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل والأشد فقراً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات. تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة والراتب الشهري للأسرة. أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف. يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة .

رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة بالسجل المدني

أولاً: تسجيل الدخول على موقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي السعودي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة .

ثانيًا: كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد.

ثالثاً: نسخ رمز التحقق من الاستخدام البشري كما موجود بالصورة.

الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب



أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة لجميع المستفيدين والمستفيدات من المواطنين السعوديين ومعاشات الضمان الاجتماعي والتي ضمن برامج الدعم المقدمة من المملكة لمواجهة أعباء المعيشة وغلو الأسعار بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم المملكة بها بحسب رؤية 2030 .

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441

من خلال ردود برنامج المساعدة المقطوعة على كل المستفيدين من المواطنين على أسئلة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441 يكون الرد أن مقطوعه الضمان الاجتماعي ليس لها موعد محدد للصرف فهي تصرف بحسب ظروف الأسرع وحسب التدقيق والمراجعة لكل من يستحق المساعدات المقطوعة .

خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

برنامج المساعدة المقطوعة قام بتوفير خدمة الاتصال المجاني عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل التعامل مع كل المستفيدين بطريقة بسيطه كم خلال هذه الأرقام 08001222777 و 0112915500 وتستقبل هذه الأرقام كل المكالمات على مدار الأسبوع للرد على أسئلة المتصلين.

مجموعه من اهم الشروط للحصول على مقطوعه الضمان الاجتماعي

جميع الأسر الفقيرة والمحتاجة هي الأولي بالرعاية والحصول علي المقطوعة.

حالات العجز المؤقت أو الدائم هي الأولي بالرعاية.

المطلقات والأرامل من ضمن المستحقين للمقطوعه.

جميع النساء المطلقات وأسر السجناء.

أن يتجاوز سن الزوج أو الزوجة عن الخمسة وثلاثون عام.

عدم امتلاك أي سجلات تجارية أو مزرعة خاصة.

يتم النظر في جميع الطلبات بشكل تباعي ومستمر.

الدفعات تنزل مباشرة في الحساب البنكي للمستحقين.

المقطوعة غير مرتبطة بسنة معينة وتصرف لمرة واحدة أو عدة مرات حسب الحالة المقدمة.

أصحاب المعاشات يجب عليهم تقديم ما يثبت واجب حصولهم علي المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد 1444 برقم الهوية