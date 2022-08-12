نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تمويل سيارات الراجحي بدون كفيل وبدون تحويل الأجور في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تمويل سيارات الراجحي ، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، ويقدم مجموعة واسعة من خدمات التمويل، كما يقدم التمويل الشخصي السريع والتمويل العقاري وتمويل السيارات، ويمكن للعميل المتقدم على هذا المنتج طلب نوع السيارة التي يريدها، من قائمة فئات السيارات المتوفرة لدى البنك الراجحي، فيما يلي تفاصيل الحصول على تمويل سيارات الراجحي بدون ضامن. تمويل سيارات الراجحي بدون كفيل يحرص مصرف الراجحي دائمًا على تقديم خدمات عالية الجودة لمساعدة جميع العملاء، حيث يقدم خدمات تمويل السيارات المناسبة لجميع الفئات في المملكة، وتشمل هذه العروض ما يلي: خدمة تمويل السيارات المستعملة لتجارة السيارات المستعملة مقابل سيارة جديدة وقدرة أفضل. عرض أسعار تمويل ميتسوبيشي موتورز. عرض السيارات المستوردة من ماركة تويوتا. تمويل جريت وول موتورز وهافال موتورز. عرض تمويل نيسان من بترومين. كما تتوافر سيارات بيجو من شركة المجدوعي. سيارة فورد لمحمد يوسف. قرض السيارات بتحويل جزئي أو كلي للمعاش يجب دفع 10٪ من قيمة شراء السيارة.

رسوم طلب التمويل 1٪ أي حوالي 5000 ريال سعودي.

يمكن أن يصل القسط الأخير من المنتج إلى 15٪ من التمويل .

. الحد الأدنى لمدة التقسيط ثلاث سنوات والحد الأقصى خمس سنوات.

معدل القسط السنوي 8.34٪.

تصل قيمة تمويل مصرف الراجحي للسيارات إلى 300،000 ريال سعودي.

يتم توفير تأمين شامل لجميع التكاليف في العقد. التمويل الشخصي للسيارات عبر الراجحي يمكن التحصل على قرض الراجحي للسيارات عبر صفحة تمويل السيارات دون أن يحول العميل راتبه، مع فرق الاختلاف في قيمة القرض في حال تحويل الراتب، والموضحة أدناه: مطلوب دفعة أولى تقارب 15٪ من مبلغ التمويل. دفع رسوم التقديم بنسبة 1٪ تقريبًا ، أي ما يعادل 5000 ريال سعودي تقريبًا. مبلغ القسط النهائي يصل إلى 10٪ من القسط. فترة التقسيط من ثلاث إلى خمس سنوات. معدل القسط السنوي 8.93٪. تبلغ قيمة تمويل مصرف الراجحي 300 ألف ريال سعودي. معايير قرض السيارات لبنك الراجحي حدد مصرف الراجحي سلسلة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على التمويل، وهي كالتالي: ألا يقل الراتب الشهري للمواطنين السعوديين المتقدمين للتمويل عن 1،900 ريال. أن لا يقل راتب المقيمين في المملكة عن 3000 ريال سعودي. يجب دفع 10٪ من ثمن السيارة في حالة تحويل الراتب و 15٪ في حالة عدم تحويل الراتب. ويدفع هامش ربح سنوي يبلغ حوالي 3٪ من قيمة القرض.

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