نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استفسار صلاحية وثيقة الاقامة من خلال رقم الإقامة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استفسار صلاحية وثيقة الاقامة برمز إقامة الفرد، حيث يمكن التحقق من انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الخاص بالمقيمين في المملكة العربية السعودية، بعد إدخال رقم إقامتك واستعراض التفاصيل بعدها إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية أو العمل، كما يمكن التحقق من صلاحية الإقامة عبر أبشر للأفراد، فيما يلي خطوات الاستعلام عبر المواقع الثلاثة مع الروابط الرسمية.

استفسار صلاحية وثيقة الاقامة

من خلال الخطوات التالية يمكنك التحقق من صلاحية الإقامة من خلال رقم الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية، أو عبر موقع وزارة الداخلية، على النحو التالي:

تسجيل في منصة أبشر السعودية. حدد مربع أبشر أفراد. قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المعروضين. انقر فوق خيار خدماتي وحدد الاستفسارات الإلكترونية. انقر فوق أيقونة Passport. اضغط على الخدمة للتحقق من مدة صلاحية الإقامة. بعد ذلك، سيتم نقلك إلى الصفحة التي تحددها من أجل كتابة البيانات اللازمة من أجل إكمال خدمة الاستعلام بنجاح ومن ثم الحصول على التفاصيل المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1444 عبر الموارد البشرية

توجه إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

والتنمية الاجتماعية السعودية. انقر فوق بوابة الخدمات الإلكترونية للبدء.

انقر فوق الزر مستخدم جديد.

اكتب رقم العنوان.

اختر الميلادي – الهجري.

اكتب تاريخ الميلاد وفقًا للتقويم المختار.

أدخل رمز التحقق المعروض.

انقر فوق رمز التالي.

سيتم نقلك إلى صفحة معلومات تحتوي على معلومات وتفاصيل تتعلق بالمقيمين، وخاصة تواريخ انتهاء الإقامة للمقيمين في التقويمين الميلادي والهجري.

استعلام انتهاء الاقامة عبر أبشر

كما يمكن الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية ، بدلاً من طريقة الاستعلام على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، والموضحة أدناه: