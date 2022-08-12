رابط نظام جدارة استعلام نتائج الوظائف التعليمية عبر منصة مسار eservices.masar.sa

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عمر شويل - جدة رابط نظام جدارة استعلام نتائج الوظائف التعليمية، زادت خلال هذه الساعات عمليات البحث والاستعلام عن نظام جدارة حيث تصدرت عبارة نظام جدارة محركات البحث في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت بداية من اليوم نتائج الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يقوم الناجحون في هذ الوظائف بعملية استكمال مسوغات التعيين التي تتطلبها منهم الوزارة خلال الفترة القادمة.

نظام جدارة الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية

وكان الحساب الرسمي بوكالة الأنباء السعودية واس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد قام بالإعلان عن أنه قد تم الإعلان عن أسماء المشرحين بشكل مبدئي إلى الوظائف التعليمية من خلال الدخول إلى حساب المتقدم في نظام جدارة من خلال منصة مسار، وذلك من أجل أن يتم اختيار المرشحين للوظائف التعليمية بشكل نهائي بعد أن يتم استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز الشرط الخاصة بشغل الوظيفة، وذلك خلال المدمة من يوم السادي عشر من شهر محرم من العام 1444، وحتى يوم السابع والعشرين من الشهر ذاته.

طريقة الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية

ومن أجل أن يتمكن المتقدمون من الحصول على نتائج الوظائف التعليمية فكل ماعليهم هو التوجه إلى موقع منصة مسار التابع لنظام جدارة للوظائف العامة، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية: