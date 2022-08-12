نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة استقدام العمالة من اندونيسيا للسعودية 1444 الوثائق المطلوبة لاستقدام العمالة من اندونيسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وطريقة استقدام العمالة من اندونيسيا للسعودية 1444 الوثائق المطلوبة لاستقدام العمالة من اندونيسيا للمملكة وخطوات استخراج تأشيرة العمالة المنزلية من السعودية من مساند حيث اطلقت وزارة العمل السعودية خدمة استقدام العمالة المنزلية الكترونيا ويجب ان يتم تحديد الخدمة والمهنة المطلوبة ويوجد العديد من المكاتب فى السعودية التي توفر خدمة الاستقدام للعمالة المنزلية حيث تضمن تلك الخدمة حقوق العامل والمستقدم ويجب توقيع عقد من ثلاث نسخ مع كل طريف لضمان حقوق كافة الأطراف وقد تم فتح باب استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وفق شروط يجب استيفائها من خلال اتفاقية القناة الواحدة لاستقدام العاملة المنزلية من اندونيسيا. شروط استقدام العمالة من اندونيسيا ان يكون عمر مقدم الطلب لا يقل عن أربعة وعشرون عاماً.

كذلك يشترط عدم وجود أي نوع من المخالفات على الشخص المقدم لطلب الاستقدام.

ايضا يجب ان تكون المهن والخدمات المطلوبة من نفس جنس مقدم الطلب عدا حالات تقديم طلب استقدام سائق.

ثم يجب ان يقوم الشخص مقدم الطلب بدفع رسوم التأشيرة.

كذلك يجب ان يتجاوز راتب مقدم الطلب خمسة الاف ريال شهرياً.

ايضا يجب ان يقدم الشص ما يثبت انه موظف او مستثمر لديه مهنه ثابته.

ثم يجب تقديم افادة بحساب بنكي يحتوى على مبلغ لا يقل عن خمسة وثلاثين الف ريال وذلك فى مدة اخر اخر ستة اشهر. طريقة استقدام العمالة من اندونيسيا للسعودية 1444 الدخول على رابط منصة مساند الالكترونية.

ثم كتابة رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

بعد ذلك الضغط علي خيار استقدام حسب المواصفات وإدخال الاسم والمهنة والجنسية المطلوبة.

ايضا يجب تحديد ثلاثة مكاتب استقدام وارسال طلب الاستقدام الى المكاتب التي تم اختيارها.

ثم يجب تحديد مواصفات العمالة المطلوبة مثل العمر والخبرة والنوع وغير ذلك.

وبعد ذلك الموافقة على بنود العقد بعد الاطلاع عليها.

ثم يجب انتظار رد المكتب بعد تأكيد ارسال الطلب والمواصفات الخاصة بالاستقدام. الوثائق المطلوبة لاستقدام العمالة من اندونيسيا أولا يجب توافر بيانات المتقدم مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الالكتروني.

واستكمال تلك البيانات بتقديم صورة من مستند محل الإقامة بالإضافة الى نسخة من دفتر العائلة.

ايضا يجب تقديم ما يثبت القدرة المالية للمتقدم وتقديم ما يثبت انه لديه مهنة ثابته او مستثمر.

ثم تقديم افادة بنكية للحساب الذي يجب ان يحتوى على مبلغ لا يقل عن خمسة وثلاثون الف ريال فى اخر ستة اشهر.

كذلك تقديم ما يثبت تسديد رسوم تأشيرة استقدام العمالة من اندونيسيا 1444.

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