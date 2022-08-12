نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراض حساب المواطن الدفعة 57 متى ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتيح اعتراض حساب المواطن لكل مستفيد يعاني من نقصل مبلغ الدعم التقدم باستفسار عن سبب هذا النقص. وهناك إجراءات وضوابط تحكم طريقة تقديم الاعتراض وكذلك المدة التي يجب فيها رفع الاعتراض وأيضا موعد الرد على الاعتراض من قبل البرنامج. وعلى مدار الخمسة سنوات الماضية من عمر البرنامج ظل الاعتراض متاحاً للجميع. حتى خلال الفترة التي تم فيها وقف تسجيل حساب المواطن كان بمقدور المستفيدين المسجلين الاعتراض على الأهلية أو مبلغ الدعم.

موعد تقديم اعتراض حساب المواطن

يتم رفع شكوى حساب المواطن أو التقدم بالاعتراض عبر منصة حساب المواطن. حيث يتم فتح باب الاعتراضات اعتبارًا من اليوم الخامس من تاريخ الدفعة. ويتم تقديم الاعتراض متاحًا على نفس الدفعة لمدة 90 يومًا وفق الضوابط التالية :

قبل الاعتراض يجب عليك أولا إزالة سبب الاعتراض حيث يتيح البرنامج قائمة بالأسباب التي حالت دون صرف الدعم أو سبب نقص الدعم.

من حالات نقص الدعم زيادة الدخل الشهري للأسرة أو نقص عدد التابعين بالزواج أو الوفاة أو الاستقلال عن رب الأسرة.

أما من حالات وقف الدعم هو تقديم بيانات مضللة عن الدخل أو انتهاء مستندات إثبات الاستقلالية أو عدم تحديث البيانات في المهلة المحددة لذلك.

يتم رفع اعتراض واحد على كل دفعة وفي حال مرت المدة لا يتم رفع اعتراض آخر.

يتم النظر في الاعتراضات بشكل دوري ولا يوجد موعد محدد للنظر فيها لكن بشكل عام يستغرق الأمر قرابة شهرين من تاريخ تقديم الاعتراضات.

تحديث مستندات الاستقلالية

وكان البرنامج أتاح إمكانية تحديث مستندات الاستقلالية للمسجلين كمستقلين. ومن بين المستندات عقد إيجار الموحد أو صك ملكية العقار أو إفادة سكن جامعي للطلاب. وتم تحديد مهلة زمنية قدرها 15 يوم كحد أقصى يتم فيه التعديل لضمان استمرار صرف الدعم.

تسجيل حساب المواطن

وبعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين تم فتح باب تسجيل حساب المواطن جديد لمن لم يسبق له التسجيل. أما بالنسبة لمن سبق له التسجيل وقام بحذف حسابه فقد أمهله البرنامج شهرًا لكي يتمكن من التسجيل مرة أخرى.