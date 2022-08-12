نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم شكوي لديوان المظالم | تسجيل دخول منصة معين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم شكوي لديوان المظالم، حيث يعد ديوان المظالم أحد الهيئات القضائية في المملكة العربية السُّعُودية، التي بدورها تعمل علي ترسيخ مبادي العدالة والإنصاف بين جميع المواطنين في المملكة، وتعمل منصة ديوان المظالم علي توفير طريقة إلكترونية يتم من خلالها تقديم شكوي من أجل البت في جميع القضايا المقدمة لدي الهيئة، حيث تسعي منصة الديوان إلى استقبال جميع الطلبات الخاصة بالمواطنين من أجل الفصل في جميع الحقوق الخاصة بهم عن طريق الفحص الخاص بكل طلب يتم تقديمه للمنصة، حيث يتم حل جميع المشاكل التي تكون خارج الاختصاص الذي يخص سلطة القضاء المملكة، وسوف نوضح لكم خطوات تقديم شكوي لديوان المظالم.

تقديم شكوي لديوان المظالم

يوجد عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل قيام كل شخص بتقديم شكوى عبر منصة معين في ديوان المظالم في المملكة العربية السُّعُودية، وفيما يَلي خُطوات تقديم شكوي:

يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: ديوان المظالم.

تحديد الدخول عن طريق نظام معين الإلكتروني.

الضغط علي تبويب (صندوق الخِدْمَات القضائية).

إدخال رَقَم المُعرف وإدخال كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

يتم التحقق عن طريق رَقَم جوال المستفيد.

الضغط علي تبويب تقديم مطالبة ثمّ اختيار (بَدْء للخِدمة).

الموافقة على شروط استخدام الخِدمة التي توفرها المنصة.

يجب أن يتم تحديد نوع الطلب وتحديد الدعوى وتحديد المحكمة الإدارية التي قد قُدّم فيها الطلب.

يجب تسجيل بيانات الشخص المدعى عليه.

إدخال موضوع الدعوى ثمّ الضغط على خِيار “التالي”.

إدخال تَصديقات الدعوة ثم إدخَال أي بَيانات إضافية تطلبها المنصة.

يتطلب من كل مستفيد أن يقوم بتحديد تصنيف الدعوى عن طريق التصنيفات المتاحة ثم الضغط على تبويب التالي.

استكمال تسجيل باقي البيانات ثم الضغط علي إنهاء.

تسجيل دخول منصة معين

يتم الاستفادة من خدمات منصة معين الإلكترونية عن طريق تسجيل دخول المنصة عن طريق القيام بهذه الخطوات: