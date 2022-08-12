نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن متابعة معاملة وزارة الصحة السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة الإستعلام عن معاملة وزارة الصحة على محرك البحث البارز “جوجل”، وتُعد هذه الخدمات أحد أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بطريقة إلكترونية بسيطة في إطار حرصها على الإعتماد على الرقمنة والتقنية الحديثة طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير التحول الرقمي الذي يُعد أحد أبرز محاور الرؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء متابعة معاملة وزارة الصحة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن معاملة وزارة الصحة

نوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن معاملة وزارة الصحة السعودية بشكل إلكتروني بإستخدام رقم الهوية الوطنية للمستفيد، وإليكم الخطوات اللازمة بالتفصيل كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً قم بتسجيل دخولك بإدخال رقم الهوية عبر نظام سهل.

ثالثا اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

رابعاً قم بإدخال كل البيانات اللازمة في الحقول المخصصة لها.

خامساً حدد تاريخ المعاملة المراد الإستعلام عنها.

سادساً ادخل رقم المعاملة.

سابعاً انقر على كلمة بحث.

ثامناً قم بالضغط على كلمة موافق ثم اتبع الخطوات التالية.

متابعة معاملة وزارة الصحة

أطلقت وزارة الصحة السعودية نظام سهل بهدف خدمة المواطن السعودي حيث يُمكن نظام سهل الرقمي المواطن من الإستفسار عن الخدمات المختلفة إلكترونياً بدون الإضطرار إلى التوجه إلى مقرات وفروع الوزارة المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة مما يوفر الوقت والجهد الذي كان يُبذل في السابق، وتُعد خدمة متابعة معاملة وزارة الصحة أحد أبرز الخدمات المقدمة إلكترونياً في إطار خطة ورؤية المملكة السعودية 2030م بالإعتماد على التقنية الحديثة.

وإلى هنا نكون قد كتبنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي لدينا بشان هذا الموضوع الهام، ويُمكنكم التواصل معنا من خلال خانة التعليقات بالأسفل، فقط اترك تعليقك بسؤالك وسنرد عليكم فوراً