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عمر شويل - جدة التسجيل في مبادرة سند لمساعدات محمد بن سلمان 1444، يتبني ولي عهد المملكة العربية السعودية بعض المبادرات الاجتماعية التي يهدف من خلالها إلى تقديم يد العون للمواطنين الذين يبحثون عن أي مصدر مساعدة نتيجة تعرضهم لبعض الصعوبات المعيشية اليومية، ويعتبر التسجيل في برنامج سند واحداً من التسجيلات اليومية للكثير من المواطنين الذي يرغبون في الحصول علي المساعدة المقدمة من البرنامج، حيث يساعد البرنامج الموطنين الراغبين في الزواج أو ممن تزوجوا في الحصول علي مساعدة مالية جيدة تساعدهم علي العيش وفق حياة كريمة لهم، لذا من خلال بعض الخطوات سنشرح لكم كيف يقوم كل شخص بالتسجيل في مبادرة سند لمساعدات محمد بن سلمان.

ماذا تقدم بوابة سند للمواطنين من مساعدات؟

أكد برنامج سند بأنه يعمل علي تقديم دعم مالي غير مسترد وغير مشروط لبعض من فئات المواطنين الأكثر احتياجاً، ومن بين المستحقين للحصول علي الدعم النقدي ما يلي:

جميع الأسر المحتاجة والأسر المتعففة. المواطنين الذين يعانون تراكم الديون الشخصية الخاصة بها. أسر المرابطين. الشباب المقبلين علي الزواج وليس لديهم القدرة المالية علي الزواج. المواطنين ذوي الإعاقة وذوي متلازمة داون. تقديم دعم مالي مميز للأرامل والمطلقات. متطلبي الرعاية الصحية داخل المملكة. الأيتام الذين لديهم ظروف خاصة. متطلبي الرعاية النسائية.

وغيرهم من فئات المواطنين الذين هم بحاجة ضرورية للحصول علي مساعدات مالية من أجل قضاء حوائجهم المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، وتحقيق الدور الاجتماعي الذي يسعى البرنامج لتحقيقه.

كيف أقوم بالتسجيل الصحيح في مبادرة سند المالية؟

حتي يتمكن كل مواطن من التسجيل في مبادرة سند المالية، يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

يجب أن يدخل المواطن الراغب في التسجيل علي هذه الموقع: موقع سند.

يقوم كل مواطن بعد الدخول علي الموقع باختيار التسجيل في مبادرة سند من قائمة خدمات الموقع.

التأكد من مطابقة المتقدم لجميع الشروط والمعايير التي يطلبها البرنامج لتقديم المستفيدين.

الضغط علي تقديم طلب ومن خلالها يتم تسجيل بعض البيانات والمعلومات المطلوبة التي يجب تسجيلها بطريقة صحيحة، ومن بين هذه البيانات والمعلومات ما يلي: تسجيل الاسم الشخصي كاملاً. تسجيل رقم الهوية الوطنية علي أن تكون سارية المفعول. تسجيل رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني. تسجيل محل الإقامة الدائم والعنوان الوطني. يجب توضيح عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري الذي يتم الحصول عليه.

يجب علي كل متقدم أن يجتاز دورة الوعي المالي.

ثم الضغط علي تسجيل الطلب.

انتظار رسالة اعتماد الطلب من جانب البرنامج بعد مراجعة الطلب المقدم بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة.

وبعد قيام كل شخص بتسجيل الخطوات التالية، تقوم منصة سند بمراجعة جميع الطلبات المسجلة من خلال الجهات ذات الصلة، حتي يتم التأكد من صحة الحصول علي المساعدة، علي أن يتم عرض الطلبات المسجلة بالموقع والقيام بعرضها علي ولي عهد المملكة من أجل الموافقة علي صرف المساعدات التي يرغب بها أصحابها.

سند لصحة المجتمع السعودي

برنامج سند محمد بن سلمان قد واصل دعمه المباشر لمرضى الكلى الأكثر احتياجًا بوساطة التعاون مع جمعية الكوثر المتواجدة في عسير بواسطة مشروع محمد بن سلمان الخيري، وقد أعلن البرنامج عن توفير ما يقرب من 2160 جلسة غسيل كلوي لجميع المرضى الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تخفيف المعاناة عن جميع المرضى وذويهم.

شروط التسجيل في مبادرة سند المالية للزواج

وضح القائمين علي برنامج سند بانه عند وجود رغبة وحاجة ضرورية لدي بعض المواطنين الذين يحتاجون للحصول علي قيمة المساعدة من البرنامج، فيجب أن تتوافر بعض الشروط العامة علي جميع المواطنين الذين يقومون بالتسجيل حتي يعتبر التسجيل مقبولاً ويتم الصرف بنجاح، ومن أبرز هذه الشروط: