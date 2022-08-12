نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرير تقسيط جوالات الشروط وأهم المزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة جرير تقسيط جوالات من أكثر ما يسعي المواطنين وكذلك مقيمي المملكة إلى معرفة كافة التفاصيل المتعلقة به، وكذلك معرفة ما هي شروط اخذ جوال اقساط من جرير؟ إضافة إلى البحث عن كم قسط الجوال من جرير؟ وذلك لقيام المكتبة بتوفير إمكانية تقسيط جوالات متميزة للعملاء، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على جرير تقسيط جوالات.

جرير تقسيط جوالات

تتيح مكتبة جرير تقسيط جوالات لكافة العملاء من داخل المملكة على جميع الأجهزة المتاحة داخل المكتبة وكذلك المتجر الرسمي لها، كما تعمل المكتبة على توفير عدد كبير من الأجهزة الذكية وألعاب الأطفال الإلكترونية بإجراءات يسيرة تتيح للعملاء إنجاز عملية التقسيط في وقت قياسي.

شروط جرير تقسيط جوالات

يسمح بالتقسيط على أن يستوفي المتقدم كافة الشروط التي تم وضعها إضافة إلى توفيره لبعض المستندات الأساسية وتتمثل هذه الشروط في:

حصول العميل على موافقة الشركة الممولة والتي يتم التقسيط من خلالها وهي شركة كوارا.

يسمح بالتقسيط للأجهزة التي تتراوح قيمتها ما بين 2500 وحتى 30 ألف.

يتاح الحصول على موافقة من جهة التمويل إلكترونيًا قبل التوجه لأي من فروع المكتبة.

لا يتم إرجاع قيمة الجوال السابق شرائه عن طريق التقسيط نقدًا، ويتم الرجوع إلى قواعد المكتبة.

يتم استخدام طريقة واحدة للشراء سواء التقسيط أو الدفع النقدي ولا يسمح بدمج الطريقتين.

في حالة عدم اختلاف القواعد المنظمة التي تضعها شركة كوارا فيتاح للعميل الاختيار بين فترات التقسيط المتعددة من المكتبة.

مستندات تقسيط الجوالات من جرير

حددت المكتبة بعض المستندات الأساسية التي ينبغي إحضارها وقت تقديم طلب التقسيط وتتضمن تلك الأورق:

هويته المتقدم إذا كان سعوديًا أو الإقامة لغير السعوديين مع ضرورة التأكد من سريانها.

جواب مُصدر من جهة عمل المستفيد بتفاصيل راتبه.

إحضار كشف بنكي عن الثلاث أشهر الأخيرة لراتب العميل.

ما يفيد اشتراك المستفيد بالتأمينات الاجتماعية.

مزايا التقسيط من جرير

هناك بعض المزايا التي يتمتع بها راغبي التقسيط من مكتبة جرير وتضم تلك المزايا: