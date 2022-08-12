نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نقل كفالة برقم الإقامة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نقل كفالة برقم الإقامة ، نعرض من خلال موقع ثقفني طريقة نقل الكفالة دون إذن الكفيل ومدة طلب نقل الكفالة ونتعرف على استعلام عن نقل كفاله في الجوازات بالمملكة العربية السعودية فالعديد من الوافدين والمقيمين داخل السعودية لا يعرفون كيفية نقل الكفالة وما هي الشروط الواجبة لنقلها إلكترونيا والحالات التي يجوز فيها نقل الكفالة دون موافقه الكفيل وأيضا استعلام عن رسوم مكتب العمل وكيفية الاستعلام عن نقل كفاله عامل وافد برقم الإقامة وكيف يتم الاستعلام عن حالة طلب نقل كفاله برقم الإقامة وأيضا معرفة الاستعلام عن اسم كفيلي برقم الإقامة سنتعرف من خلال المقالة على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل ونوضح لكم من خلال المقالة أيضا الاستعلام عن نقل كفاله برقم الإقامة .

الاستعلام عن نقل كفالة برقم الإقامة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتم نقل الكفالة بطريقه إلكترونية وبسيطه وهى كلآتي .

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل بالسعودية، وذلك عبر موقع وزارة العمل السعودية من خلال الضغط على اسم الموقع

ادخل على الخدمات الإلكترونية، ثم سجل دخولك وذلك من خلال، كتابة اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة بك.

سيتم فتح نافذة يوجد بها اسم المنشأة، وعليك الضغط على السهم لأسفل لتحديد اسم المنشأة.

بعد إدخال اسم المنشأة، تظهر لك مجموعة من الخدمات المتاحة، والتي يمكن للمستخدم من تنفيذها أليكتروني.

انزل بالصفحة لأسفل، ثم اضغط على خدمة نقل خدمة عامل وافد.

ستفتح لك نافذة، مكتوب بها طلب جديد، يظهر إلى جوار طلب جديد مربع فارغ، وهذا المربع مخصص لرقم الإقامة المخصص للعامل الذي يتم نقل كفالاته، بعد كتابة الرقة، اضغط على بحث.

ستفتح لك نافذة جديدة مكتوب بها بيانات، يجب مراجعتها جيداً والتأكد من صحتها، وقراءة التعهد المكتوب، وفي حالة الموافقة على التعهد، اضغط على إرسال والتي توجد آخر الصفحة.

وأخيراً تظهر رسالة لك بنجاح عملية الإرسال.

بعد خطوات الاستعلام عن نقل كفاله برقم الإقامة والخطوات التي وضحناها لكم سيتم معرفة كيفية نقل الكفالة إلكترونيا بطريقه سهله وبسيطه .

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

لابد أن يكون صاحب العمل في الخانة الحمراء بالبرنامج الخاص بالنطاقات، وذلك حتى يتمكن الموظف من نقل الكفالة.

في حالة عدم دفع الأجر الشهري لمدة تسعين يوماً، في هذه الحالة يجوز نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.

في حالة عدم تحديث الرخصة والإقامة الخاصة بالعامل لمدة ثلاثين يوم على الأكثر من وقت الانتهاء، في هذه الحالة يجوز نقل الكفالة دون موافقة الكفيل .

لكل الراغبين في الاستعلام عن نقل الرعاية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من خلال موقع البحث جوجل ستجد كل الاستفسارات عن نقل الكفالة الخاص بالعامل الأجنبي عقب إدخال جميع البيانات الخاصة وسوف ترى كل المعلومات التي تريد معرفتها عن صاحب العمل أو المقيم .

رابط استعلام عن نقل كفالة موظف وافد

من خلال رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمكن الاستعلام عن نقل كفاله عامل وافد وعليك فقط عند دخول الرابط أدخال رقم الإقامة ورقم الحدود ورقم المنشأة التي تريد نقل كفالة العامل لها ويمكن الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الهوية .

الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الحدود

خطوات سهله وبسيطه من اجل الاستعلام عن نقل كفاله عامل وافد برقم الحدود كل ما عليك هو الدخول على البوابة إلكترونيه لوزارة العمل والتنمية وتقوم بتسجيل الدخول ومنها ستتحول إلى نافذه جديده عليك اختيار اسم المؤسسة الجديدة ثم خدمة نقل خدمه عامل وافد والضغط على متابعه لإدخال بياناتك بكل سهوله .

شروط نقل كفالة عامل وافد دون موافقة الكفيل

أولا يجب أن تكون صلاحية أقامة العامل منتهيه

لم يتم دفع أجور العمالة الوافدة لمدة ثلاثة أشهر .

خطوات نقل الكفالة بدون إذن الكفيل كلآتي

الدخول على موقع وزارة العمل في السعودية النقل على الخدمات اختيار المنشأة النقر على خدمة نقل خدمة عامل وافد إدخال رقم الإقامة في الخانة المخصصة لها اضغط على بحث الضغط على الموافقة على شروط والأحكام الضغط على إرسال .

طريقة الاستعلام عن نقل كفاله موظف وافد

الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل السعودية.

تسجيل الدخول في الموقع باستخدام أسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط علي أيقونة استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة.

يقوم المسجل بتعبئة البيانات المطلوبة وهي (الاسم – رقم الحدود – رقم المنشأة التي سوف يتم نقل كفالة الشخص إليها – حالة المنشأة مع تحديد النطاق الجغرافي).

الضغط علي أيقونة البحث .

الموافقة على طلب نقل كفالة عامل وافد

تسجيل الدخول على بوابة وزارة العمل الاستعلام عن خدمات مكتب العمل “من قبل صاحب العمل المنقول له الكفالة” اختيار اسم المنشأة اختيار خدمة خدمة نقل خدمة عامل وافد الموافقة أو رفض الطلب في حالة الموافقة قم باستكمال الخطوات الباقية عبر أبشر .

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يجب الدخول أولا إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

النقر على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختيار نوع الخدمة وهي نقل خدمة عامل وافد.

إدخال رقم الطلب ورقم الإقامة في الخانات المخصصة لهما.

إدخال الرمز المرئي، ثم النقر على بحث.

ثم ستظهر اسفل يسار الشاشة حالة الطلب في وزارة العمل تمت الموافقة.

استعلام عن وافد من وزارة العمل

أولا يجب الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية .

. ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية التي ستجدها في منتصف الصفحة.

اضغط بعد ذلك على خدمات إلكترونية للمنشآت.

اضغط على الاستعلام عن موظف وافد.

ستجد بيانات مطلوبة منك مثل رقم البطاقة والجواز، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وبدقة.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك لتأكيد طلبك.

الآن أمامك كافة البيانات التي تبحث عنها عن الوافد الجديد.

استعلام عن مكتب العمل السعودي

صاحب العمل أو الكفيل يمكنه الاستفسار عن حالة عامل وافد عن طريق رابط مباشر قامت بإطلاقه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الخطوات.

تسجيل الدخول إلى الرابط المباشر بوزارة العمل اعلي المقالة.

قم باختيار طريقة البحث من ضمن الخيارات الموجودة.

رقم الحدود.

رقم الإقامة.

رقم الجواز.

اختيار جنسية العامل.

إدخال رمز التحقق الظاهر في المستطيل.

الضغط على “بحث.

ستظهر كافة التفاصيل المسجلة عن العامل.

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا

عليك أولا تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية.

الضغط على خيار تبويب الخدمات المقدمة إلكترونيا.

عليك بتسجيل الدخول عليها ثم إدخال رقم الهوية وكتابة الرقم السري.

سيظهر لك صفحة بها أيقونة يتم من خلالها إدخال المنشأة التي يرغب المستعلم في نقل الكفالة إليها.

بعد ذلك ستظهر لك صفحة تحتوي على مجموعة من الخدمات الأخرى التي يمكن أيضا الاستفادة منها في حالة الحاجة إليها.

يوجد في أخر الصفحة السابقة أيقونة خاصة بنقل خدمة العامل الوافد، حينها يتم النقر عليها.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة ستفتح لك صفحة جديدة لنقل عامل وافد ويوجد بها في الناحية السفلية خانة معينة يطلب بها إدخال رقم هوية العامل، وإدخال رقم الإقامة الخاصة بمن يريد نقل الكفالة، وبعدها يتم النقر على الأيقونة الخاصة بالبحث.

بعدها يظهر صفحة جديدة تحتوي على بيانات العامل مثل الاسم ورقم المنشأة التي سيتم نقل الكفالة إليها ورقم إقامة العامل.

كما يوجد في أخر الصفحة جزء خاص بجملة محضر التعهد ومن خلالها يبرز صاحب المنشأة تعهده بأنه قد تمكن من الحصول على الموافقة الكتابية من العامل، وأنه سيعمل على إتمام الإجراءات الخاصة بالإقامة ما يتعلق بهذا الإطار، وبعدها سيتم الحصول على الموافقة من قبل الكفيل السابق الذي كان يتبعه العامل.

عدها يقوم العامل بالانتهاء من التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة وقراءة التعهد أيضا، ومن ثم الضغط على زر الإرسال الذي يتوافر في الجزء الأخير من الصفحة.

بعدها يتم ظهور رسالة مدون عليها أنه تم إرسال الطلب بنجاح وفي انتظار الموافقة والتصديق عليه من قبل الكفيل الجديد وسيظهر أيضا رقم الطلب.

ينبغي بعد ذلك أن يقوم الكفيل الجديد بالموافقة على الطلب لكي تتم عملية النقل بنجاح.

الاستعلام عن بلاغ هروب

الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الإقامة

هناك مواطنين في المملكة العربية السعودية دائما ما يفكروا في الذهاب إلى مكاتب العمل التي تنتشر في جميع أنحاء المملكة من اجل عمل تصاريح برقم الإقامة أو رقم الحدود حيث دائما ما يحدث فقدان لرقم سداد رخصة العمل الخاصة بالوافد لذالك يقدم مكتب العمل السعودي خدمة استعلام عن رقم سداد رخصة العمل .

طريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

أولا عليك الذهاب إلى الموقع الموضح أعلى المقالة.

ثم تسجيل الدخول إلى الموقع المعروفة اسمه بوزارة العدل بالسعودية.

ثم البحث على كلمة الخدمات الإلكترونية، والتي تتوفر للمواطنين في أعلى قائمة الصفحة.

ثم الذهاب إلى جهه اليسار حتى يتم وصول المواطن إلى كلمة خدمات مكتب العمل، التي تمت إتاحتها إلكترونياً.

وسوف يظهر لجميع المواطنين العديد من الخدمات التابعة لمكتب العمل.

ثم يقوم المواطن بالذهاب إلى كلمة رخصة مكتب العمل التي تمت إتاحتها إلكترونياً.

وتتاح رخصة العمل برقم الإقامة ورقم الحدود كما ذكرنا بالأعلى يتم الضغط على واحدة من الخيارين.

وفى النهاية يتم الضغط على كلمة السداد، ويتم بعدها عرض كلمة أدخل رمز التحقق الخاص بك.

والضغط على سيرش وانتظار المعلومات الكاملة حول سداد المستحقات إلكترونياً لرخصة العمل للمواطن .

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