نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية ، نشر الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية واس ، وصفحته الرئيسية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إعلان عن دعوة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ، للمرشحين والمرشحات مبدئيا لشغل عدد 11547 وظيفةً تعليميةً للاطلاع على نتائج الترشيح المبدئي عبر نظام “جدارة” الإلكتروني في منصة “مسار” ، علي أن يتم استكمال خطوات التعيين للعام الدراسي 1444هـ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية ، و إعلان اسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر جدارة يعتبر تمهيد لإختيار المرشحين بصورة نهائية ، ويأتي ذلك بعد اتمام استيفاء المسوغات والمتطلبات الخاصة بتعيينهم واجتيازهم لاختبارات وشروط التوظيف ، أيضاً ينبغي علي المرشحين اجتياز المقابلة الشخصية ثم الفحص الطبي لدي إدارة التعليم التابع لها خلال الفترة بين 16 محرم و 27 محرم 1444هـ الجاري ، وفيما يلي نتعرف علي طريقة استعلام أسماء المرشحين والمرشحات وفق نتائج جدارة الوظائف.

جدارة أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية

وفق الإعلان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن وزارة التعليم بالمملكة عبر نظام جدارة :

يقوم المتقدمين سابقاً للوظائف التعليميه رجال و نساء الـ 11547 بوزارة التعليم بالدخول علي رابط منصة جدارة للاستعلام عن حالة الترشيح المبدئي.

ثم يقوم المرشحين و المرشحات مبدئياً باستيفاء المسوغات المطلوبة خىلال الفترة بين 16 ، و 27 / 1 / 1444 هـ.

أيضاً يجب اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي لدخول قوائم الترشيح النهائية.

بعد اتمام الخطوات السابقة يصل المرشحين نهائياً اشعار لاتمام عملية شغل الوظائف بشكل نهائي.

شروط شغل وظائف وزارة التعليم

مؤخراً تم الاعلان عن عدد من الوظائف التعليمية بنظام التعاقد عبر نظام جدارة وفق مجموعة من الشروط لاتمام التعيين كالآتي :

أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة لاختبار المقالبة الشخصية.

تخطي الفحص الطبي بالمراكز المعتمدة من الوزارة والتابعة لإدارتهم التعليمية.

استيفاء كافة المتطلبات علي منصة مسار خلال الفترة بين 16 و 17 محرم 1444 هـ.

علي أن يتم اشعار المرشحين عبر الرسائل علي الهاتف الجوال بموعد ومقار المقابلات الشخصية.

خطوات التقديم علي الوظائف الحكومية في جدارة

تم إلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية ، و أعلن رابط جدارة للاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية ، ويمكن التقديم علي الوظائف الجديدة كالآتي :

أولاً التسجيل في الخدمة أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق. ثم يتم استكمال بيانات السيرة الذاتية. أيضاً يجرى الإضافة والتعديل على بيانات المؤهلات العلمية. بعد ذلك الإطلاع على الإعلانات والوظائف والتقديم عليها. وأخيراً الإطلاع على نتائج الترشيح عبر رابط جدارة للاستعلام عن أسماء المرشحين مبدئيًّا.

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء جدارة عبر الهاتف علي 19911 أو البريد الإلكتروني [email protected] ، خلال سعات العمل من 7:30 ص إلي 2:30م.