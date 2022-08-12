نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف الإعفاء الجديد 1444 الاستعلام عن بنك الادخار السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف الإعفاء الجديد 1444 ، نعرض لكم من خلال موقع ثقفني كل الأخبار التي تخص الإعفاء الجديد 1444 برقم الهوية من خلال وزارة المالية والتي يقوم بتقديمها البنك السعودي للتسليف والادخار حيث أن وزارة المالية السعودية تكشف المعفيين من القروض و تسعى لتطوير الكثير من الخدمات للمواطن السعودي لتوفير الجهد وتسهيل عملية القروض وسهولة الاستعلام عن كشف حسابي بنك التسليف كل ذالك لمتابعة طريقة دفع الأقساط المتبقية وتقديم طلب إعفاء قروض بنك التسليف حيث أن خدمة إعفاء بنك التسليف للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ونعرض لكم الأوراق المطلوبة بنك التسليف الأعفاء الجديد 1444 .

الاستعلام عن بنك التسليف الإعفاء الجديد 1444

للتغلب على عملية التقدم بطلب من اجل الحصول على إعفاء بنك التسليف الجديد بطريقه غير مقبوله ولضمان تقديم الطلب بطريقه صحيحه هناك العديد من الأوراق المطلوبة كمرفق أساسي لطلب إعفاء قروض بنك التسليف وهى كلآتي من اجل الاستعلام عن بنك التسليف الإعفاء الجديد 1444 بالمملكة.

مذكره توضيحيه مفصله عن الوضع المالي والمعيشي الصعب لمقدم الطلب.

يجب أن يتضمن الطلب نسخا من الهوية الوطنية.

أرفاق البطاقة بالعائلة.

إرفاق نسخ من التقارير الطبية لمقدم الطلب.

ثم قم بالتوقيع علي الطلب مع هويه مقدم الطلب وتأكد من إرسال الطلب إلى البنك السعودي التسليف.

بعد الانتهاء من أعداد جميع الوثائق المذكورة ، يتم تقديم طلب إلى الديوان الملكي عن طريق البريد .

خطوات تقديم طلب إعفاء بنك التسليف إلكترونيا

أولا عليكم الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التسليف السعودي.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول من خلال حساب الشخصي أو إنشاء حساب.

قم بإدخال اسم الشخص بالكامل ورقم الحفيظة والمصدر الخاص بها.

تسجيل رقم العقد والشركاء حال تواجدهم.

تدوين كلاً من اسم صاحب الطلب ورقم بطاقة الهوية ورقم الجوال.

إرفاق كافة الأوراق الرسمية المطلوبة.

استعلام بنك التسليف برقم الهوية

لمعرفة الاستعلام عن عن بنك التسليف الإعفاء الجديد برقم الهوية عليك الدخول إلى رابط البنك الموجود أعلاه ومعرفة كل التفاصيل الخاصة ببنك الادخار السعودي .

شروط الأعفاء من بنك التسليف

توافر كافة الأوراق اللازمة للحصول على الإعفاء ، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الطلب بالشكل الصحيح دون وجود فيه أي أخطاء تبطله

أن يكون المقترض الذي يريد الإعفاء مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية

أن يكون المقترض ليس عليه أي ديون أو أقساط نتيجة حصوله على قرض من بنك أخر

تقديم كافة الضمانات التي يقوم بنك التسليف بطلبها حتى تتم الموافقة على طلب الإعفاء مثل التقرير الطبي أو التقرير المفصل عن الوضع المالي .

المعلومات التي يتضمنها نموذج تعبئة طلب إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

نوع القرض.

رقم هوية المقترض.

اسم المقترض الرباعي.

رقم الحفيظة.

مصدر الحفيظة.

تاريخ الحفيظة.

رقم العقد.

الشركاء في القرض إن وجد.

مكان القرض.

اسم مقدم الطلب بالكامل.

رقم هوية مقدم الطلب.

رقم الجوال .

استعلام عن قروض بنك التسليف

اسم المستفيد الرباعي من قرض بنك التسليف.

رقم البطاقة القومية للمستفيد المسجلة في البنك.

تاريخ ميلاد المستفيد المدرج علي بطاقة الهوية الوطنية.

تاريخ سريان الهوية الوطنية “بطاقة الأحوال” التاريخ الموجود في بطاقة الأحوال.

سيتم أظهار آخر تسجيل دخول قمت به لبوابة بنك التنمية الاجتماعية.

كل مستفيد من قرض بنك الائتمان لديه رقم طلب خاص به.

يوضح لك نوع القرض الذي تم الحصول عليه (قرض الزواج، القرض العائلي، قرض الترميم أو غيرها).

التاريخ الذي تقدمت فيه بطلب للحصول علي قرض من بنك التسليف.

فرع بنك التسليف الذي تم تقديم طلبك والمستندات له.

هي النتيجة النهائية للقرض هل تم صرف أو رفضه.

سيتم عرض أيام العمل علي تطبيق القرض الخاص بك وعدد الأيام التي يستغرقها تنفيذ الطلب.

مبلغ القرض: مبلغ القرض المطلوب من بنك التسليف.

إجمالي المبالغ المدفوعة: إجمالي المبالغ “الأقساط المدفوعة ” المدفوعة لبنك التسليف.

قيمه القسط الشهري الذي تدفعه لبنك التسليف.

عدد الأقساط التي يجب دفعها لإنهاء القرض.

مقدار الأقساط التي تبقي لبنك التسليف.

يتم طلب مبلغ الأقساط المتأخرة.

عرض ومعرفة المكان الذي وصل إليه ملف الإرسال، والذي أرسلته البريد السعودي.

يعرض لك جميع تفاصيل القرض ويوفر لك نموذجا قابلا للطباعة.

تمت الموافقة علي نتائج إجراءات القرض الخاص بك أو رفضه.

نموذج طلب البريد هو النموذج الذي توجد فيه طلبات القروض بحيث يمكنك إرسال الملف الخاص بك إلى بنك التسليف.

بيانات القرض: تحتوي علي بيانات عقد الزواج، والبيانات الخاصة بالكفيل وغير ذلك.

معلومات شخصية عنك .

شروط بنك التسليف

لابد أن يكون عمر مقدم الطلب 25 سنه علي الأقل وليس أكثر من 55 سنه من العمر.

لابد أن يكون مقدم الطلب مواطنا سعوديا.

أن لا يملك مقدم الطلب أي مشروع للتمويل.

أن يكون لدي مقدم الطلب حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

أن يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في المشروع.

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول علي قرض عائلي.

يجب علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

يجب علي مقدمي الطلبات تقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال.

يجب علي مقدمي الطلبات ملء استمارات برنامج البنك الائتماني وإكمال عمليه التقديم .

شروط بنك التسليف للكفيل

لكل من يريد الحصول على قروض زواج أو قروض الأسرة أو اى قرض عليه أولا إحضار كفيل ضامن له ولابد من شروط أولا للحصول على هذه القروض بعد إحضار الكفيل وهى كلأتي .

يجب أن يكون مواطن سعودي.

لا يجوز أن يكون ضامنا للبنك مع أي قرض آخر.

أن يكون منتظم في دفع ما اقترضه في الماضي من البنك.

تقديم الوثائق المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

توفير الضمانات المطلوبة التي تحددها اللائحة.

ويعادل الاقتطاع الشهري من الراتب ثلث المرتب الصافي.

إلزام الضامن والمقترض علي حد سواء بالتوقيع علي فاتورة الدفع الكامل إذا كان الكفيل يعمل في القطاع الخاص ومسجلا في التامين الاجتماعي .

شروط بنك التسليف لقرض الترميم

يلزم أن تتجاوز خمس أعوام على بناء العقار.

يلزم أن يكون عمر مقدم الطلب أكثر من 21 سنه ويلزم أن يكون العقار ملكا لمقدم الطلب.

إذا كانت مرهون لوكالة حكوميه ، يجب دفع الأقساط.

أن يكون مر ثمانية سنين على قرض الترميم الماضي لنفس المبنى.

يجب أن تمر سنتين إذا تم نقل الممتلكات إلى أحد الأقرباء .

شروط قرض الزواج من بنك التسليف

قرض الزواج لابد أن يكون للزواج للمرة الأولي فقط

أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عام

حمل الزوجة للجنسية السعودية أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وإذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون الخليجي فيشترط الحصول على موافقة المسبقة .

والأوراق المطلوبة لقرض الزواج

النموذج البريدي وموقع عليه اسم موظف البريد وختم مكتب البريد السعودي وموقع عليه من المستفيد.

تقديم صورة الهوية للعميل

تقديم مستند العائلة مع ذكر الزوجة بالمستند

ستند من عقد الزواج.

تقديم أصل النموذج (104) والنموذج موجود بالموقع الرسمي للبنك ويكون معبأ بالكامل ويوقع عليه المقترض ويكون مختوم من جهة العمل

تقديم أصل رقم الأبيان من البنك.

تقديم مستند رسمي من البنك يكشف الراتب لأخر ثلاث شهور سابقة

نموذج تصريح بياناتي من وزارة الداخلية.

إذا كانت الزوجة متوفيه ترفق شهادة وفاة الزوجة

يرفق مستند كارت العائلة مضافة فيه الزوجة الأولى المتوفية في حالة إذا كان الزواج للمرة الثانية .

رابط وطريقة الحصول على قرض زواج بنك التنمية الاجتماعية

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على قرض زواج من بنك التنمية الاجتماعية واليكم طريقة مبسطه وهى كالتالي .

الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية .

. عليك بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد شرط أن يكون بالهجري.

عقب كتابة البيانات في صفحة تسجيل حساب جديد سوف يتم توجيهك لصفحة تعبئة بيانات الدخول لحساب بنك التسليف ورقم الهاتف.

سيظهر لك بعض البيانات كالاسم الأول واسم الأب ورقم الهوية ومكان أصدار الهوية وغير ذلك.

قم بكتابة رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور وتحديد علامة صح على الإقرار.

اضغط على احفظ.

سيتم توجيهك للخطوة التالية وهي كتابة رقم التفعيل الذي تم إرساله على رقم جوالك.

قم بإدخال رمز التفعيل والضغط على حفظ.

سيتم توجيهك لطلبات القروض.

قم باختيار طلب بنك التسليف قرض الزواج .

بعد ذلك سيتم توجيهك لخطوة التقديم على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية ( الرئيسية > إضافة طلب جديد > طلب للحصول على قرض جديد ).

سوف تنتقل إلى الخطوة التالية وهي أختيار القرض المطلوب تقوم باختيار القروض الاجتماعية.

اختار قرض الزواج.

سوف تنتقل إلى صفحة الإقرار والتعهد على تقديم الطلب.

تقوم بالإشارة على التعهد و اختيار الفرع المراد إرسال المستندات له، ومن ثم الضغط على موافق

سوف تنتقل إلى خطوة تعبئة بيانات قرض الزواج بنك التنمية الاجتماعية .

شروط قرض الأسرة

يجب أن لا يتعدى نصيب الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال بعد تقسيم دخل رب الأسرة على أفراد الأسرة.

الابن الذي لم يتجاوز عمره 24 سنة يحتسب من الأسرة.

يجب أن لا يكون الابن قبل 24 سنة لا يعمل موظف أو متزوج حتى يتم احتسابه.

قرض المرأة حيث أن للمرأة الحق قي تقديم طلب قرض الأسرة في حالة كانت أرملة أو تعول طفل أو مطلقة.

يجب أن يكون المتقدم للقرض موظف أو كان موظف ومتقاعد أو يعمل في احد الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص.

أن لا يكون قد استفاد من القرض مرة سابقة.

يجب وجود ضمانات لسداد القرض ويثبت ذلك

خطوات تقدم طلب إعفاء من سداد القروض بنك التسليف والادخار السعودي

رقم هوية المقترض،اسم المقترض الرباعي، رقم الحفيظة، مصدر الحفيظة،تاريخ الحفيظة.

رقم العقد الشركاء في القرض إن وجد،مكان القرض

اسم مقدم الطلب بالكامل،رقم هوية مقدم الطلب، رقم الجوال كما يمكن الاستعلام عن سداد قسط بنك التسليف، والتمكن من التقديم على إعفاء بنك التسليف، عبر التنمية الاجتماعية وبدأ معرفة باقي أقساط بنك التسليف .

الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

مرفق توضيحي للظروف المالية الصعبة للمتقدم تفصيليا.

صور من الهوية الوطنية.

الكارت الخاص بالعائلة.

إرفاق صور تقارير طبية للمستفيد.

التوقيع على طلب المتقدم والتأكيد على طلب إعفاء بنك التسليف برقم الهوية.

إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

عقب تقديم مستفيدي القروض من بنك التسليف طلبات الضمان الاجتماعي للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين اعطي إعفاء بنك التسليف برقم الهوية لعجز المستفيدين تسديد الأقساط المتبقية بسبب الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار بالمملكة.

خطوات الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية

لابد من الدخول أولاً عبر الموقع الخاص ببنك التسليف والادخار أو ما كان يسمى ببنك التنمية الاجتماعي قديماً.

يجب أن يتم إدخال البيانات المطلوبة بعد الدخول للموقع وهي مثل الاسم ورقم الهوية والقروض المطلوبة من خلال الاستعلام عنه أو الأقساط المتبقية للقروض.

لابد من إدخال كل الخانات الموجود في البوابة الإلكترونية الخاصة ببنك التسليف ويتم من خلاله تخصيص الدفعة لجميع الأقساط و كتابة جميع البيانات وهي الاسم ورقم الهوية والحساب وتاريخ الحصول على القرض .

استفسار عن بنك التسليف

يقوم حسابي بنك التسليف بتقديم خدمه اخرى من الخدمات العديدة المقدمة من بنك التسليف السعودي وهى استفسار عن بنك التسليف والتي من خلاله تستطيع الاستعلام عن الأقساط المتبقية من البنك وطرق تسديها ومعرفة المبلغ المتبقي من القرض وكل القروض المقدمة من بنك التسليف السعودي .