أسماء المرشحين بالوظائف التعليمية 1444 رابط نتائج جدارة masar Jadara3

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عمر شويل - جدة نوفر رابط استعلام أسماء المرشحين بالوظائف التعليمية جدارة 1444 لمعرفة نتائج الترشيح والإطلاع عليها عن طريق منصة مسار الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن إعلان نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين على الوظائف التعليمية 1444 البالغ عددهم 11547 وظيفة تعليمية بمختلف الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط منظومة جدارة التوظيف الإلكتروني للاستعلام عن نتائج جدارة وظائف وزارة التعليم للعام الدراسي القادم 1444هـ.

أسماء المرشحين بالوظائف التعليمية جدارة 1444

تم الإعلان من جانب وكالة الأنباء السعودية واس عن إطلاق وزارة التعليم أسماء المرشحين مبدئياً لشغل الوظائف التعليمية المعلن عنها من خلال تسجيل دخول جدارة عبر منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من أجل التمهيد لاختيار المرشحين النهائيين بعد استيفاء متطلبات ومسوغات الوظائف التعليمية.

بالإضافة إلى اجتياز الاشتراطات الخاصة بشغل وظائف وزارة التعليم لدى الإدارات التعليمية في مقر الوظيفة المرشح عليها، وقد حددت الوزارة فترة زمنية لتنفيذ كافة الإجراءات الموضحة، حيث يمكن التعرف على الموعد من خلال التالي:

استيفاء المتطلبات خلال الفترة من 16 محرم 1444هـ حتى تاريخ 27 من نفس الشهر.

رابط جدارة الوظائف التعليمية 1444

بعد توجيه الدعوة للمرشحين على وظائف التعليم من جانب الوزارة، فيتاح الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي على الوظائف التعليمية جدارة “الترشيح المبدئي” للمتقدمين على وزارة التعليم عن طريق اتباع رابط نتائج جدارة الوظائف التعليمية الرسمي المرفق بالتالي:

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين بالوظائف التعليمية جدارة (eservices.masar.sa/Jadara3).

الوظائف التعليمية نتائج الترشيح المبدئي 1444

أوضحت وزارة التعليم عام رحلة المتقدم على الوظائف التعليمية بدايةً من ظهور نتائج الترشيح المبدئي بعد إجراء عملية الفرز وحساب نقاط المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات، وحتى الوصول إلى الإشعار بنتيجة الترشيح النهائي لشغل الوظيفة المتقدم عليها، ويمكن الإطلاع على كافة الإجراءات من خلال التالي: