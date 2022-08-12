نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 ألف ريال تمويل شخصي فوري بالتقسيط بدون كفيل أو تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة على مبلغ يبدأ من 2 ألف ريال حتى 50 ألف ريال سعودي عند طلب تمويل شخصي من الشركة في عام 1444 هجريًا حيث أمتاز تمويل إمكان مصرف الراجحي بأنه بدون كفيل أو بلا تحويل للراتب الشهري لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر الذي يطلق عليه حاليًا أسم التمويل المُصغر ولكن يتم الحصول على تلك التمويل بعد توفير الضوابط والشروط المعلنة بالشركة ومن ضمنها أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 25 عام على الأقل كذلك لابد أن يكون من المواطنين السعوديين وغير ذلك من الشروط التي يجب الإلتزام بها لضمان الحصول على تمويل شخصي فوري بالتقسيط المرن للعملاء السعوديين فقط لا غير لمدة لا تزيد عن 24 شهر بالأتفاق مع شركة إمكان للتمويل.

الشروط اللازمة للموافقة على التمويل المُصغر لدى شركة إمكان 1444

يحتاج الكثير من العملاء السعوديين في المملكة الحصول هذا التمويل الشخصي لأنه يساعدهم في توفير أحتياجاتهم الأساسية في الفترة الراهنة حيث يمتاز التمويل الشخصي الميسر عبر تمويل شركة إمكان بتوفير السيولة النقدية بالتقسيط الشهري لمدة سنتين على الأكثر بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون ضامن سعودي كأحد أهم المزايا التمويلية المتاحة بالشركة ولكن لن يعطى التمويل الشخصي إلا بعد توفير جميع الشروط التي تطلبها شركة إمكان للتمويل بالسعودية:

شركة إمكان للتمويل تطلب سلامة السجل الائتماني من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الميسر عام 1444 هجريًا.

لابد من توفير إيضًا دخل ثابت شهري يبدأ من 4000 ريال عند طلب تمويل شخصي من شركة إمكان.

كذلك يحتاج التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 25 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

كافة المزايا التي تمنحها شركة إمكان للتمويل الشخصي الميسر 1444