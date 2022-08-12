نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء مستفيدي سكني برقم الهوية 1444 من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء مستفيدي سكني ، نشرت بوابة سكنى الإلكترونية بالاشتراك مع صندوق التنمية العقاري أسماء مستفيدي الدفعة التاسعة من منتجات حملة سكنى التي قد نشرتها وزارة الإسكان مع صندوق التنمية العقارية ليتم تقديم وحدات سكنيه وقروض تمويل عقاري ومن خلال موقع وزارة الإسكان السعودي وموقع صندوق التنمية العقاري تقدم للاستفادة من حملة سكنى الآف المواطنين وقد تم الإعلان عن أسماء دفعات سابقه من مستفيدي برنامج سكنى عن طريق إعلانات وزارة الإسكان وبقى الآف على قوائم الانتظار واستعلام سكنى الدفعة الجديدة ونتعرف على أسماء المقبولين في الإسكان بالمملكة العربية السعودية .

وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قد خصصوا منتجاتها ضمن برنامج سكنى لكل المتقدمين المستوفيين شروط الاستحقاق حيث تكون تحت هذه الخدمات وحدات سكنيه وقروض تمويل عقاريه وقطع أراضي بجانب تقديم برنامج سكنى لتسهيل الحصول على سكن مناسب على أن يتم الإعلان عن أسماء باقي الدفعات المستحقة من خدمات برنامج سكنى في الشهور القادمة .

أسماء مستفيدي سكنى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري

صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان قد اعلنوا في المملكة العربية السعودية عن أسماء مستحقي خدمات وزارة الإسكان السعودي ضمن حملة سكنى بين 100 ألف متقدم لهذا العام 2019 الذين تقدموا للاستفادة من سكنى في أواخر العام الماضي ونقدم لكم روابط استعلام أسماء مستفيدي سكنى من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري 2019 .

الاستعلام عن استحقاق سكنى برقم الهوية 1444

قم بالدخول أولا على الموقع الرسمي لخدمة سكنى.

بعدها تقوم بالنقر على الأيقونة الخاصة بالاستعلام السريع.

بعدها ستتوجه إلى قائمة فرعية انقر من خلالها على أيقونة مواطن أو مقيم.

من القائمة التي ستظهر لك اضغط فوق خدمة التحقق من الاستحقاق.

بعد إنهاء الخطوات السابقة أضف رقم هويتك الوطنية ثم انقر فوق أيقونة تحقق.

ثم أضف تاريخ ميلادك ومن ثم النقر على خيار المتابعة.

أدرج رمز التحقق المرئي للتأكد من أنك لست ربوت يخترق الحساب.

بعد إتمام جميع ما سبق سيتم نقلك إلى الصفحة الخاصة بالمعلومات الشخصية ومن ثم ظهور النتيجة وجميع التفاصيل بشأن الاستعلام.

وزارة الإسكان سكني 2019

أعلنت وزارة الإسكان بالاشتراك مع صندوق التنمية العقاري عن أسماء 200 ألف اسره مستحقه لدعم سكنى 2019 حيث أن الإعلان عن مستحقي دعم وزارة الإسكان السعودي على دفعات أرجعت وزارة الإسكان هذا إلى اهتمامها بتحقيق هدف تمليك المسكن حسب رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى خدمات اخرى تقدمها وزارة الإسكان في برنامج سكنى من ضمن حملتها الكبيرة في تقديم دعمها للمواطنين والأسر المستحقة وأولها تقديم الدعم المالي عن طريق تمويل قروض عقاريه وتسهيل البناء على الأراضي المعدة لذالك .

أسماء المستحقين للدعم السكني

بيان صحفي صدر من مسؤولين برنامج سكنى انه قد وصل عدد المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري إلى 12.877 وكان بينهم 6499 من الأسر قد تم تسليمهم منازلهم بالفعل وبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى اكثر من 157 ألف اسره بالمملكة .

استعلام سكنى الدفعة الجديدة

وزير الإسكان السعودي قد اصدر تفاصيل خاصه بالدفعة الجديدة من برنامج سكنى من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان وحملة سكنى 2019 والتفاصيل كانت عبارة عن إعداد المنتجات المدعومة من الوزارة للفئات قد تم ذكرها في الدفعات ومستحقي الدعم وطريقة استعلام سكنى الدفعة الجديدة لاستكمال الاجرائات الخاصة بالتخصيص عن طريق الدخول على موقع سكنى وقبول المنتج أو رفضه ونفس الأمر بمنتجات صندوق التنمية العقاري .

خطوات تفعيل خدمة اختيار المخطط السكني

زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني.

اختيار الحلول السكنية.

الضغط علي خيار الأراضي السكنية المجانية.

اختيار المخطط المناسب .

رابط أسماء مستفيدي الإسكان 1440

نتعرف على أسماء مستفيدي الإسكان عن طريق رابط البوابة الإلكترونية التي من خلالها يمكن التعرف على أسماء مستفيدين برنامج سكنى بالمملكة العربية السعودية وقال المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان السعودي سيف سالم عن هناك خدمات اخرى عديده منها الأراضي ألأسكنيه في المخططات السكنية الجديدة فى بداية العام الحالي قد تم الإعلان عن أسماء 200 ألف اسره من الأسر التي يمكنها الاستفادة من الخيارات المنوعة من البرنامج .

طريقة تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية

أولاً يتم الدخول على موقع صندوق التنمية العقارية.

بعد ذلك سوف يظهر لنا عدة روابط نقوم باختيار رابط الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة المواطنين وعلى الفور سوف صفحة جديدة بها الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بصندوق التنمية العقارية.

أخر خطوة نقوم باختيار تحديث البيانات الشخصية ونقوم الضغط عليها وإجراء التعديلات اللازمة .

صندوق التنمية العقاري

في وقت سابق اعلن صندوق التنمية العقاري عن إصدار موافقته إلى 100 ألف مستفيد من المسجلين على قوائم الانتظار وحاليا هناك تقليل على أعداد المنتظرين على القوائم إلى 75% من على قوائم انتظار الصندوق العقاري على ان يتم تقليلهم بشكل تدريجي في عام 2020 .

الفروع الذكية للصندوق العقاري

أوضح المشرف العام لصندوق التنمية العقاري خالد العمومي عقب افتتاح الفرع الذكي الأول الصندوق العقاري بالرياض في هذا العام الحالي 2019 انه سوف يكون هناك الكثير من المجهودات حتى يتم تأهيل فروع البنك العقاري في جميع أنحاء الأراضي السعودية للتحويل إلى فروع ذكيه .