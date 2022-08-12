نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 عبر نظام جدارة رابط كشف نتائج وظائف برتبة معلم ممارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية أن جميع المرشحين والمقدمين على الوظائف التعليمية في إمكانهم الآن الأطلاع على نتيجة القبول المبدئي، وذلك بعد إعلان اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 على النظام الإلكتروني “جدارة”.

اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

أصبحت محركات البحث خلال تلك الساعة تنشغل بالبحث عن اسماء المرشحين بالوظائف التعليمية المقدمة من وزارة التعليم السعودي وذلك للأطلاع على المقبولين بعد مراجعة الطلبات المقدمة من جانب وزارة التعليم وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر هنا أن وزارة التعليم قد فتحت باب التقدم على وظيفة معلم ممارس منذ يوم الأحد الموافق 2/1/1444 هـ، وانتهت فترت التقديم على تلك الوظيفة يوم الاحد الموافق 9/1/1444 هـ.

مشيراً إلى أنه بعد الاطلاع على نتيجة القبول فينتائج الوظائف التعليمية عبر جدارة سوف يخوض المرشحين المقابلة الشخصية والفحص الطبي خلال المدة ما بين 16 محرم وحتى 27 محرم 1444 هـ.

كشف اسماء المرشحين على وظائف جدارة التعليمية 1444

سوف نوضح لكم الخطوات اللازم اتباعها للاطلاع على نتائج وظائف وزارة التعليم السعودية وظيفة “رتبة معلم ممارس” من خلال منصة جدارة:

أولاً الدخول على منصة جدارة الإلكترونية.

تسجيل البيانات المطلوبة.

الضغط على الإستعلام عن نتائج الوظائف.

وسوف تظهر أمامك النتيجة.

المستندات المطلوب تقديمها في وظائف معلم ممارس جدارة

أشارت وزارة التعليم السعودية المستندات والأوراق المطلوب تقديمها للحصول على وظيفة معلم ممارس المعلن عنها مؤخراً، وتتمثل تلك المستندات في:

أصل الهوية الوطنية. أصل وثيقة التخرج. نسخة من وثيقة التخرج. السجل الأكاديمي. نسخة من السجل الأكاديمي. أصل وثيقة الدبلوم التربوي. نسخة من وثيقة الدبلوم التربوي.

موعد إعلان نتائج المرشحين للوظائف التعليمية عبر جدارة رسمياً

أكدت وزارة التعليم السعودية أن نتائج المرشحين على وظيفة معلم ممارس سيتم إعلانها خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى أنه من المقرر إعلان النتائج يوم السبت الموافق 13 مارس 2022، الموافق 15 محرم 1444 هـ، وأوضحت الوزارة أنه سيتم إشعار جميع المقبولين بنتائجهم من خلال رسالة نصية سيتم إرسالها لهم عبر الهاتف المحمول من خلال الأرقام المسجلة خلال عملية التسجيل.

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