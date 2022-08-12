نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الجديدة لتمويل الأسرة بدون رسوم للمواطنين والمواطنات بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر بنك التنمية الاجتماعية عدد كبير من القروض التمويلية التي تناسب الأفراد من المواطنين السعوديين والمواطنات بسعر رمزي كل شهر، حتى يقوم بمساعدة الأسر الفقيرة والأسر المتوسطة ليحصل كل فرد منهم على مبلغ مالي، يقوم من خلاله بعمل مشروع خاص باسمه، ويحصل على دخل شهري ثابت ليساعده على المعيشة ومساندة أسرته، ويقوم بدفع المصاريف الدرسية، أو ترميم منزل أو للزواج، فيقوم بنك التنمية الاجتماعية بتيسير الزواج من خلال تمويل الزواج للمواطنين ولكن بشروط معينة، حتى يحصل كل فرد على تمويل بمبلغ مالي مناسب له ليقوم بالعمل الذي يريده، وقام مؤخرا برفع مبلغ تمويل الأسرة إلى 100 ألف ريال ولكن بشروط معينة للرجال والنساء.

تمويل الأسرة الجديد

قام بنك التنمية الاجتماعية برفع المبلغ التمويلي لقرض الأسرة، بعدما كان 60 ألف ريال، فقد أصبح 100 ألف ريال، وذلك حتى يقوم بمساعدة جميع الأسر المتوسطة أصحاب الدخل المحدود للحصول على المبلغ المالي المستحق، ويكون السداد خلال فترة 60 شهرا، بأقل قسط شهري وفق ما يحصل عليه الفرد ووفق المستندات والأوراق المتوفرة، وهناك شروط جديدة حتى تحصل على التمويل بموافقة فورية وسريعة، ومتاح تمويل الأسرة للمواطنين والمواطنات، كما يحق للمرأة الحصول على تمويل الأسرة إذا كان مطلقة أو تعول أطفالا، أو مهجورة، بأقل قسط شهري، ما أنه متاح قرض كنف للنساء بمبلغ 30 ألف ريال بقسط شهري منخفض.

شروط تمويل الأسرة الجديد

قد أوضح برنامج تمويل الأسرة أنه هناك بعض النقاط التي يجب توافرها حتى تحصل على تمويل الأسرة بدون تأخير، وهي أن يكون المتقدم لا يتخطى في العمر 70 عاما، وأن يكون الدخل الشهري لا يتخطى 14,500 ريال، ويكون نصيب الفرد الواحد من مبلغ الأسرة 3000 ريال فقط، كما أنه بدون رسوم أدارية، وفي حالة الوفاة لا قدر الله لن يتم مسائلة الورثة في باقي الأقساط المستحقة للتمويل، ويمكنك الحصول على التمويل بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لتمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم صورة من الهوية الوطنية، صورة رقم الآيبان، كشف حساب بنكي، ورقم الهاتف المسجل في أبشر، والعنوان داخل المملكة، ويتم تقديم الطلب والتأكد من المستفيد، وعند التأكيد يتم الموافقة وتحويل المبلغ إلى الوكيل أو المستفيد.