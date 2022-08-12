رقم حساب المواطن الجديد المجاني الموحد للتواصل 1444

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عمر شويل - جدة رقم حساب المواطن الجديد للتواصل مع خدمة عملاء دعم البرنامج من أهم الأرقام الخاصة بتقديم الاستفسارات والشكاوى لذلك يبحث عنه الكثير من المواطنين؛ حتى يتمكن أي شخص من تقديم شكوى أو اعتراض أو حل أي مشكة فنية في السجيل أو تحديث البيانات تكون عائق أمامه في الاستفادة من البرنامج، ومن خلال موقعنا سوف نقوم باستعراض كل ما يخص ويتعلق بالرقم المجاني الموحد الجديد الخاص بحساب المواطن بالتفصيل.

رقم حساب المواطن الجديد المجاني الموحد 1444

الرقم الموحد المجاني الخاص ببرنامج حساب المواطن هو [19912]؛ حيث قام برنامج حساب المواطن بإطلاق خدمة جديدة لكل مستحقي الحصول على هذا البرنامج ألا وهو رقم هاتف مجاني موحد جديد خاص بحساب المواطن وذلك للاستفسار عن كل ما يخص ويتعلق ببرنامج حساب المواطن لكل مواطن يريد الاستعلام عن أي شيء خاص بمشاكل تابعة له.

أرقام الشكاوى حساب المواطن

لقد أشارت إدارة البرنامَج إلى وجود 4 قنوات تواصل خاصة يمكن من خلالها تقديم شكوى أو اعتراض أو الحصول على أي استفسار عن أي شيء مرتبط بخدمات المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن، وتلك وسائل الاتصال تتنوع بين الاتصال الهاتفي عبر رقم حساب المواطن للشكاوى المجاني أو التواصل عبر البريد الإلكتروني أو عبر تَذْكِرَة صوتك مسموع أو من خلال حساب دعم حساب المواطن الرسمي على تويتر، كما يلي:

خطوات تقديم طلب اعتراض في حساب المواطن

يمكن قديم اعتراض على عدم صدور الدفعة أو عدم الهلية في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم الولوج المباشر على المنصة الالكترونيه الرئيسية الخاصة ب بحساب المواطن eservices ca gov sa.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل رمز التحقق المرئي الخاص بصاحب الطلب.

تسجيل رقم الهويه الوطنيه خاصته.

إدخال كلمة المرور.

الدخول على الصفحة الرئيسية للبرنامج واختيار خانة الدفعة المالية.

يوجد على الشاشة زر تقديم طلب اعتراض يتم الضغط عليه.

في حالة إذا كانت الخطوات التي تم اتباعها صحيحة سيتم قَبُول طلب الاعتراض.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

من اهم ما قدمت المملكة العربية السُّعُودية لمواطنيها هو برنامج حساب المواطن حتى يستفيد الكثير من هؤلاء المواطنين منه ويحسنون من وضعهم المعيشي والمالي فدائماً تقف المملكة بجانب أبناءها وقد وضعت الحكومة السُّعُودية متمثلة في برنامَج حساب المواطن عددا من الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في التسجيل للحصول على هذا الدعم والاستفادة منه، ومنها ما يلي: