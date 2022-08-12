نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تم إيداع المقطوعة الضمان الاجتماعي اليوم؟ ..حقيقة عودة الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة مع الضمان الاجتماعي ما حقيقة هذا الأمر، لا زالت الآمال معقودة على عودة صرف المساعدة المقطوعة من جديد، وحصول الفئات المستفيدة عليها؛ لكي تساعدهم على تحمل الأعباء التي باتت تفرضها ظروف الحياة اليومية، والأوضاع الاقتصادية على المستفيدين، خاصةً في ظل الارتفاع غير الشهود في الأسعار، فأصبح الكل ينساق وراء أخبار صرف المساعدة المقطوعة، ويصدقون صدور قرار من وزارة المراد البشرية بفتح التسجيل في المقطوعة من جديد، وإتاحة الاستعلام برقم الطلب، لذلك سنتناول تفاصيل المساعدة المقطوعة، وننشر حقيقة عودة الصرف.

هل تم إيداع المقطوعة الضمان الاجتماعي

مع انتشار أخبار عودة إيداع المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي، يريد البعض معرفة حقيقة الأمر، خاصة وأن معظم مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالأخبار حول صرف المساعدة المقطوعة، وأن الموارد البشرية أعادت تطوير المقطوعة لتظهر في شكل جديد وهو الدعم الإضافي، خاصةً بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين في مطلع يوليو الماضي عن صرف دعم إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي، يقدر بحوال 2 مليار ريال، وهذا الأمر جعل البعض يعتقد أن هذا الدعم الإضافي هو المقطوعة، ولكن لا يوجد تصريح رسمي من وزارة الموارد البشرية بذلك، ولم تشر في الأخبار الواردة عنها أن هذا الدعم أحد أشكال المقطوعة.

تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفي صدر أمر ملكي بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، وصرف الدعم الإضافي الذي يقدر بحوالي 20 مليار ريال لمصلحة الأسر المستفيدة من برامج الدعم المختلفة، وفيها الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، ودعم صغار مربي الماشية، ما جعل البعض يعتقد أن هذا الدعم هو المساعدة المقطوعة، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين يشملها، ولكن التصريح لا ينص على هذا الكلام.

حقيقة عودة صرف المساعدة المقطوعة

حتى الآن لم يصدر جديد بشأن عودة صرف المساعدة المقطوعة، ولم تعلن الموارد البشرية عنها، ولكن الخبر الأكيد أن المساعدة المقطوعة متوقفة حاليًا، التسجيل والاستعلام عنها معلقًا، ولا يوجد موعد ثابت لعودة الصرف وإيداع المقطوعة الضمان الاجتماعي، ولعل ما يثبت صحة ذلك الكلام أن الضمان الاجتماعي معاش شهري يصرف للمستفيدين، فيما كانت المساعدة المقطوعة غير محددة فكانت تصرف ربع سنوية، ولا يوجد موعد محدد للصرف، ولكن تعلن الموارد البشرية عن موعد الصرف.

شروط المساعدة المقطوعة

بالتزامن مع فتح التسجيل في المساعدة المقطوعة، أعلنت الموارد البشرية عن شروط صرف المقطوعة، كالتالي:

تقتصر المساعدة المقطوعة على المواطن والمواطنة السعوديين فقط.

يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

يشترط ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عاما.

يجب ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري الحد المانع للصرف الذي يقدر بحوالي 3000 للفرد، وحوالي 8680 لرب الأسرة.

ينبغي ألا يكون هناك سجل تجاري مسجلا باسمه.

يشترط ألا يكون مزارع وبحوزته أراضي زراعية.

في النهاية نكون قدمنا حقيقة عودة إيداع المقطوعة الضمان الاجتماعي وفقًا للأنباء الصادرة عن وزارة الموارد البشرية.