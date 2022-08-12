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عمر شويل - جدة لماذا سميت القهوة السعودية بدلا من العربية في المملكة العربية السعودية ؟ حيث إنه مع مطلع سنة ٢٠٢٢م ؛ تم اعتبار هذا العام هو عام القهوة السعودية ورفع شعار عام القهوَة السُعودية بدلاً من القهوة العربية أيضًا في المملكة ، وفيما يلى من خلال موقع ثقفني توضيح لماذا تم اعتماد اسم القهْوة السُّعُودية بدلاً من اسم القهوة العربية في المملكة بالتفصيل.
عام القهْوة السُّعُودية ٢٠٢٢
لقد قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السُّعُودية باتخاذ قرار رسمي بتغيير اسم القهوة العربية إلى القهْوة السُّعُودية وتم إلزام كافة المطاعم والمقاهي باستخدام اسم القهْوة السُّعُودية أيضا في قائمة المشروبات خاصتهم وفي جميع المعاملات المتعلقة بالقهوة كبديل لكلمة القهوة العربية ، مع عدم السماح لأي مقهى أو مطعم باتخاذ اسم (القهوة السعودية) كعلامة تجارية أو ما شابه.
ولقد تم إطلاق مبادرة باعتبار عام ٢٠٢٢م هو عام القهْوة السُّعُودية احتفاءً بهذا القرار كما قد تم تدشين منصة إلكترونية أيضًا خاصة بالقهوة السُّعُودية.
لماذا سميت القهوة السعودية بدلا من العربية
لقد جاء اتخاذ القرار بتبديل اسم القهوة العربية باسم القهْوة السُّعُودية في كل مكان يقدم القهوة أو يتاجر بها داخل المملكة نظرًا إلى مجموعة من الأسباب تشمل ما يلي:
- من أجل الاحتفاء بالقهوة التي تعد أحد أهم المنتجات السُّعُودية وتعبر عن التراث السعودي.
- التأكيد على دور المملكة في إنتاج القهوة بجميع مراحلها سواء الزراعة أو الحصاد أو تحميص حبوب البن وطحنها ثم استخدامها.
- التأكيد على العلاقة الوثيقة بين هُوِيَّة المملكة وهذه القهوة لا سيما أنه يتم إعداد القهوة على الطريقة السعودية المميزة.
- تعد القهوة هي المشروب الذي يعبر عن كرم الضيافة بشكل كبير في المملكة، لذلك؛ فهو من أكثر المشروبات المستخدمة خصوصاً للتعيير عن الترحيب بالضيوف في أي مكان بالدولة ، كما لا يوجد إنتاج وتحضير وتقديم للقهوة بهذا الكم الموجود في المملكة في أي مكان آخر ؛ لذلك فلقد كان أمر موفق بإطلاق اسم القهْوة السُّعُودية على قهوة المملكة بدلاً من مصطلح القهوة العربية.
- التأكيد على مدى جودة وتفرد مذاق وأهمية البن الخولاني السعودي الذي يعد هو أساس إعداد القهْوة السُّعُودية حيث يتم زراعته في جبال جازان وهو الذي يعطي القهْوة السُّعُودية هذا المذاق الأصيل المميز، ومن ثم تحقيق الرواج الاقتصادي المنشود للبن السعودي.
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