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عمر شويل - جدة لماذا سميت القهوة السعودية بدلا من العربية في المملكة العربية السعودية ؟ حيث إنه مع مطلع سنة ٢٠٢٢م ؛ تم اعتبار هذا العام هو عام القهوة السعودية ورفع شعار عام القهوَة السُعودية بدلاً من القهوة العربية أيضًا في المملكة ، وفيما يلى من خلال موقع ثقفني توضيح لماذا تم اعتماد اسم القهْوة السُّعُودية بدلاً من اسم القهوة العربية في المملكة بالتفصيل.

عام القهْوة السُّعُودية ٢٠٢٢

لقد قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السُّعُودية باتخاذ قرار رسمي بتغيير اسم القهوة العربية إلى القهْوة السُّعُودية وتم إلزام كافة المطاعم والمقاهي باستخدام اسم القهْوة السُّعُودية أيضا في قائمة المشروبات خاصتهم وفي جميع المعاملات المتعلقة بالقهوة كبديل لكلمة القهوة العربية ، مع عدم السماح لأي مقهى أو مطعم باتخاذ اسم (القهوة السعودية) كعلامة تجارية أو ما شابه.

ولقد تم إطلاق مبادرة باعتبار عام ٢٠٢٢م هو عام القهْوة السُّعُودية احتفاءً بهذا القرار كما قد تم تدشين منصة إلكترونية أيضًا خاصة بالقهوة السُّعُودية.

لماذا سميت القهوة السعودية بدلا من العربية

لقد جاء اتخاذ القرار بتبديل اسم القهوة العربية باسم القهْوة السُّعُودية في كل مكان يقدم القهوة أو يتاجر بها داخل المملكة نظرًا إلى مجموعة من الأسباب تشمل ما يلي: